Unizen (ZCX) teave Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience. Ametlik veebisait: https://unizen.io Valge raamat: https://docs.unizen.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xc52c326331e9ce41f04484d3b5e5648158028804 Ostke ZCX kohe!

Unizen (ZCX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Unizen (ZCX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.76M $ 12.76M $ 12.76M Koguvaru: $ 884.54M $ 884.54M $ 884.54M Ringlev varu: $ 650.82M $ 650.82M $ 650.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.61M $ 19.61M $ 19.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.972 $ 5.972 $ 5.972 Kõigi aegade madalaim: $ 0.018462636850623337 $ 0.018462636850623337 $ 0.018462636850623337 Praegune hind: $ 0.01961 $ 0.01961 $ 0.01961 Lisateave Unizen (ZCX) hinna kohta

Unizen (ZCX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Unizen (ZCX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZCX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZCX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZCX tokeni tokenoomikat, avastage ZCX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZCX Kas olete huvitatud Unizen (ZCX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZCX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZCX MEXC-ist osta!

Unizen (ZCX) hinna ajalugu ZCX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZCX hinna ajalugu kohe!

ZCX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZCX võiks suunduda? Meie ZCX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZCX tokeni hinna ennustust kohe!

