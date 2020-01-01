Zebec Network (ZBCN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zebec Network (ZBCN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zebec Network (ZBCN) teave ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders. Ametlik veebisait: https://zebec.io/ Valge raamat: https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU Ostke ZBCN kohe!

Zebec Network (ZBCN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zebec Network (ZBCN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 392.59M $ 392.59M $ 392.59M Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 90.92B $ 90.92B $ 90.92B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 431.79M $ 431.79M $ 431.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0071973 $ 0.0071973 $ 0.0071973 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 Praegune hind: $ 0.0043179 $ 0.0043179 $ 0.0043179 Lisateave Zebec Network (ZBCN) hinna kohta

Zebec Network (ZBCN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zebec Network (ZBCN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZBCN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZBCN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZBCN tokeni tokenoomikat, avastage ZBCN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZBCN Kas olete huvitatud Zebec Network (ZBCN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZBCN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZBCN MEXC-ist osta!

Zebec Network (ZBCN) hinna ajalugu ZBCN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZBCN hinna ajalugu kohe!

ZBCN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZBCN võiks suunduda? Meie ZBCN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZBCN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!