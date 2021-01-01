Symbol (XYM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Symbol (XYM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Symbol (XYM) teave Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++. Ametlik veebisait: https://docs.symbol.dev/ Valge raamat: https://symbol.github.io/symbol-technicalref/main.pdf Plokiahela Explorer: https://symbol.fyi/ Ostke XYM kohe!

Symbol (XYM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Symbol (XYM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.72M $ 41.72M $ 41.72M Koguvaru: $ 8.47B $ 8.47B $ 8.47B Ringlev varu: $ 6.17B $ 6.17B $ 6.17B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 60.82M $ 60.82M $ 60.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.08816 $ 0.08816 $ 0.08816 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006074691878165836 $ 0.006074691878165836 $ 0.006074691878165836 Praegune hind: $ 0.006758 $ 0.006758 $ 0.006758 Lisateave Symbol (XYM) hinna kohta

Symbol (XYM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Symbol (XYM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XYM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XYM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XYM tokeni tokenoomikat, avastage XYM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XYM Kas olete huvitatud Symbol (XYM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XYM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XYM MEXC-ist osta!

Symbol (XYM) hinna ajalugu XYM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XYM hinna ajalugu kohe!

XYM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XYM võiks suunduda? Meie XYM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XYM tokeni hinna ennustust kohe!

