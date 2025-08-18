Symbol (XYM) reaalajas hind on $ 0.006955. Viimase 24 tunni jooksul XYM kaubeldud madalaim $ 0.006286 ja kõrgeim $ 0.007403 näitab aktiivset turu volatiivsust. XYMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.77148755 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006074691878165836.
Lüliajalise tootluse osas on XYM muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -12.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Symbol (XYM) – turuteave
Symbol praegune turukapitalisatsioon on $ 42.94M$ 31.82K 24 tunnise kauplemismahuga. XYM ringlev varu on 6.17B, mille koguvaru on 8466715315.888914. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.59M.
Symbol (XYM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Symbol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.001986
-22.22%
60 päeva
$ +0.000855
+14.01%
90 päeva
$ -0.005532
-44.31%
Symbol Hinnamuutus täna
Täna registreeris XYM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Symbol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001986 (-22.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Symbol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XYM $ +0.000855 (+14.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Symbol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.005532 (-44.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.
Symbol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Symbol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XYM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Symbol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Symbol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Symbol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Symbol (XYM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Symbol (XYM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Symbol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Symbol (XYM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XYM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Symbol (XYM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Symbol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Symbol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
