Symbol logo

Symbol hind(XYM)

1 XYM/USD reaalajas hind:

0.00%1D
USD
Symbol (XYM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:29:03 (UTC+8)

Symbol (XYM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.007403
$ 0.007403$ 0.007403
24 h kõrge

+0.38%

0.00%

-12.23%

-12.23%

Symbol (XYM) reaalajas hind on $ 0.006955. Viimase 24 tunni jooksul XYM kaubeldud madalaim $ 0.006286 ja kõrgeim $ 0.007403 näitab aktiivset turu volatiivsust. XYMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.77148755 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006074691878165836.

Lüliajalise tootluse osas on XYM muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -12.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Symbol (XYM) – turuteave

No.626

68.59%

XYM

Symbol praegune turukapitalisatsioon on $ 42.94M $ 31.82K 24 tunnise kauplemismahuga. XYM ringlev varu on 6.17B, mille koguvaru on 8466715315.888914. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.59M.

Symbol (XYM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Symbol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.001986-22.22%
60 päeva$ +0.000855+14.01%
90 päeva$ -0.005532-44.31%
Symbol Hinnamuutus täna

Täna registreeris XYM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Symbol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001986 (-22.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Symbol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XYM $ +0.000855 (+14.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Symbol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.005532 (-44.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Symbol (XYM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Symbol hinnaajaloo lehte.

Mis on Symbol (XYM)

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

Symbol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Symbol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XYM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Symbol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Symbol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Symbol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Symbol (XYM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Symbol (XYM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Symbol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Symbol hinna ennustust kohe!

Symbol (XYM) tokenoomika

Symbol (XYM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XYM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Symbol (XYM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Symbol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Symbol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XYM kohalike valuutade suhtes

Symbol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Symbol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Symbol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Symbol kohta

Kui palju on Symbol (XYM) tänapäeval väärt?
Reaalajas XYM hind USD on 0.006955 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XYM/USD hind?
Praegune hind XYM/USD on $ 0.006955. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Symbol turukapitalisatsioon?
XYM turukapitalisatsioon on $ 42.94M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XYM ringlev varu?
XYM ringlev varu on 6.17B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XYM (ATH) hind?
XYM saavutab ATH hinna summas 0.77148755 USD.
Mis oli kõigi aegade XYM madalaim (ATL) hind?
XYM nägi ATL hinda summas 0.006074691878165836 USD.
Milline on XYM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XYM kauplemismaht on $ 31.82K USD.
Kas XYM sel aastal kõrgemale ka suundub?
XYM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XYM hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:29:03 (UTC+8)

Symbol (XYM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
