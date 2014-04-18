XMR

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

NimiXMR

KohtNo.30

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0012%

Kauplemismaht/turukapital (24H)457.29%

Ringlev varu18,446,744.07370955

Maksimaalne varu

Koguvaru18,446,744.07370955

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2014-04-18 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim517.62024523,2021-05-07

Madalaim hind0.21296699345111847,2015-01-14

Avalik plokiahelXMR

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

