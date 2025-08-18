Stellar (XLM) reaalajas hind on $ 0.4285. Viimase 24 tunni jooksul XLM kaubeldud madalaim $ 0.4242 ja kõrgeim $ 0.4342 näitab aktiivset turu volatiivsust. XLMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9381440281867981 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001227100030519068.
Lüliajalise tootluse osas on XLM muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.94% 24 tunni vältel -3.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Stellar (XLM) – turuteave
No.13
$ 13.41B
$ 13.41B$ 13.41B
$ 9.52M
$ 9.52M$ 9.52M
$ 21.43B
$ 21.43B$ 21.43B
31.30B
31.30B 31.30B
50,001,806,812
50,001,806,812 50,001,806,812
50,001,786,889.0645
50,001,786,889.0645 50,001,786,889.0645
62.60%
0.33%
2013-07-01 00:00:00
XLM
Stellar praegune turukapitalisatsioon on $ 13.41B$ 9.52M 24 tunnise kauplemismahuga. XLM ringlev varu on 31.30B, mille koguvaru on 50001786889.0645. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.43B.
Stellar (XLM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Stellar tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.004066
-0.94%
30 päeva
$ -0.0396
-8.46%
60 päeva
$ +0.1807
+72.92%
90 päeva
$ +0.142
+49.56%
Stellar Hinnamuutus täna
Täna registreeris XLM muutuse $ -0.004066 (-0.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Stellar 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0396 (-8.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Stellar 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XLM $ +0.1807 (+72.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Stellar 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.142 (+49.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Stellar (XLM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.
Stellar on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stellar investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XLM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Stellar kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stellar ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Stellar hinna ennustus (USD)
Kui palju on Stellar (XLM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stellar (XLM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stellar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Stellar (XLM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XLM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Stellar (XLM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Stellar osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stellar osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.