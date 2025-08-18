Rohkem infot XLM

XLM Hinnainfo

XLM Valge raamat

XLM Ametlik veebisait

XLM Tokenoomika

XLM Hinnaprognoos

XLM Ajalugu

XLM – ostujuhend

XLM-usaldusraha valuutakonverter

XLM Hetketurg

XLM USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Stellar logo

Stellar hind(XLM)

1 XLM/USD reaalajas hind:

$0.4285
$0.4285$0.4285
-0.94%1D
USD
Stellar (XLM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:07:38 (UTC+8)

Stellar (XLM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4242
$ 0.4242$ 0.4242
24 h madal
$ 0.4342
$ 0.4342$ 0.4342
24 h kõrge

$ 0.4242
$ 0.4242$ 0.4242

$ 0.4342
$ 0.4342$ 0.4342

$ 0.9381440281867981
$ 0.9381440281867981$ 0.9381440281867981

$ 0.001227100030519068
$ 0.001227100030519068$ 0.001227100030519068

-0.45%

-0.94%

-3.56%

-3.56%

Stellar (XLM) reaalajas hind on $ 0.4285. Viimase 24 tunni jooksul XLM kaubeldud madalaim $ 0.4242 ja kõrgeim $ 0.4342 näitab aktiivset turu volatiivsust. XLMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9381440281867981 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001227100030519068.

Lüliajalise tootluse osas on XLM muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.94% 24 tunni vältel -3.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stellar (XLM) – turuteave

No.13

$ 13.41B
$ 13.41B$ 13.41B

$ 9.52M
$ 9.52M$ 9.52M

$ 21.43B
$ 21.43B$ 21.43B

31.30B
31.30B 31.30B

50,001,806,812
50,001,806,812 50,001,806,812

50,001,786,889.0645
50,001,786,889.0645 50,001,786,889.0645

62.60%

0.33%

2013-07-01 00:00:00

XLM

Stellar praegune turukapitalisatsioon on $ 13.41B $ 9.52M 24 tunnise kauplemismahuga. XLM ringlev varu on 31.30B, mille koguvaru on 50001786889.0645. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.43B.

Stellar (XLM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Stellar tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.004066-0.94%
30 päeva$ -0.0396-8.46%
60 päeva$ +0.1807+72.92%
90 päeva$ +0.142+49.56%
Stellar Hinnamuutus täna

Täna registreeris XLM muutuse $ -0.004066 (-0.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Stellar 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0396 (-8.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Stellar 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XLM $ +0.1807 (+72.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Stellar 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.142 (+49.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Stellar (XLM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Stellar hinnaajaloo lehte.

Mis on Stellar (XLM)

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

Stellar on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stellar investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XLM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Stellar kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stellar ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Stellar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stellar (XLM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stellar (XLM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stellar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stellar hinna ennustust kohe!

Stellar (XLM) tokenoomika

Stellar (XLM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XLM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Stellar (XLM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Stellar osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stellar osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XLM kohalike valuutade suhtes

1 Stellar(XLM)/VND
11,275.9775
1 Stellar(XLM)/AUD
A$0.65132
1 Stellar(XLM)/GBP
0.312805
1 Stellar(XLM)/EUR
0.364225
1 Stellar(XLM)/USD
$0.4285
1 Stellar(XLM)/MYR
RM1.803985
1 Stellar(XLM)/TRY
17.478515
1 Stellar(XLM)/JPY
¥62.9895
1 Stellar(XLM)/ARS
ARS$555.768785
1 Stellar(XLM)/RUB
34.155735
1 Stellar(XLM)/INR
37.498035
1 Stellar(XLM)/IDR
Rp6,911.289355
1 Stellar(XLM)/KRW
595.13508
1 Stellar(XLM)/PHP
24.231675
1 Stellar(XLM)/EGP
￡E.20.67941
1 Stellar(XLM)/BRL
R$2.3139
1 Stellar(XLM)/CAD
C$0.59133
1 Stellar(XLM)/BDT
52.03704
1 Stellar(XLM)/NGN
657.20759
1 Stellar(XLM)/UAH
17.658485
1 Stellar(XLM)/VES
Bs57.8475
1 Stellar(XLM)/CLP
$413.074
1 Stellar(XLM)/PKR
Rs121.38548
1 Stellar(XLM)/KZT
231.994185
1 Stellar(XLM)/THB
฿13.84055
1 Stellar(XLM)/TWD
NT$12.867855
1 Stellar(XLM)/AED
د.إ1.572595
1 Stellar(XLM)/CHF
Fr0.3428
1 Stellar(XLM)/HKD
HK$3.35087
1 Stellar(XLM)/AMD
֏163.79841
1 Stellar(XLM)/MAD
.د.م3.852215
1 Stellar(XLM)/MXN
$8.085795
1 Stellar(XLM)/PLN
1.55974
1 Stellar(XLM)/RON
лв1.85112
1 Stellar(XLM)/SEK
kr4.092175
1 Stellar(XLM)/BGN
лв0.715595
1 Stellar(XLM)/HUF
Ft144.6616
1 Stellar(XLM)/CZK
8.95565
1 Stellar(XLM)/KWD
د.ك0.1306925
1 Stellar(XLM)/ILS
1.444045
1 Stellar(XLM)/NOK
kr4.366415
1 Stellar(XLM)/NZD
$0.71988

Stellar ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Stellar võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Stellar ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stellar kohta

Kui palju on Stellar (XLM) tänapäeval väärt?
Reaalajas XLM hind USD on 0.4285 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XLM/USD hind?
Praegune hind XLM/USD on $ 0.4285. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stellar turukapitalisatsioon?
XLM turukapitalisatsioon on $ 13.41B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XLM ringlev varu?
XLM ringlev varu on 31.30B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XLM (ATH) hind?
XLM saavutab ATH hinna summas 0.9381440281867981 USD.
Mis oli kõigi aegade XLM madalaim (ATL) hind?
XLM nägi ATL hinda summas 0.001227100030519068 USD.
Milline on XLM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XLM kauplemismaht on $ 9.52M USD.
Kas XLM sel aastal kõrgemale ka suundub?
XLM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XLM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:07:38 (UTC+8)

Stellar (XLM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu