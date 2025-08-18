WEEX Token (WXT) reaalajas hind on $ 0.036058. Viimase 24 tunni jooksul WXT kaubeldud madalaim $ 0.035326 ja kõrgeim $ 0.036494 näitab aktiivset turu volatiivsust. WXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.038623988114320766 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01076131063143907.
Lüliajalise tootluse osas on WXT muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -1.02% 24 tunni vältel +5.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
WEEX Token (WXT) – turuteave
WEEX Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.04M 24 tunnise kauplemismahuga. WXT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 6000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
WEEX Token (WXT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse WEEX Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
WEEX Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris WXT muutuse $ -0.00037164 (-1.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
WEEX Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002638 (+7.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
WEEX Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WXT $ +0.007684 (+27.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
WEEX Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.004266 (+13.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.
WEEX Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WEEX Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WXT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse WEEX Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WEEX Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
WEEX Token (WXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
WEEX Token (WXT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas WEEX Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WEEX Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.