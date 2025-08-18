Rohkem infot WXT

WEEX Token hind(WXT)

$0.036064
-1.02%1D
WEEX Token (WXT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:06:52 (UTC+8)

WEEX Token (WXT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.035326
24 h madal
$ 0.036494
24 h kõrge

$ 0.035326
$ 0.036494
$ 0.038623988114320766
$ 0.01076131063143907
-0.18%

-1.02%

+5.81%

+5.81%

WEEX Token (WXT) reaalajas hind on $ 0.036058. Viimase 24 tunni jooksul WXT kaubeldud madalaim $ 0.035326 ja kõrgeim $ 0.036494 näitab aktiivset turu volatiivsust. WXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.038623988114320766 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01076131063143907.

Lüliajalise tootluse osas on WXT muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -1.02% 24 tunni vältel +5.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WEEX Token (WXT) – turuteave

No.3431

$ 0.00
$ 1.04M
$ 216.35M
0.00
6,000,000,000
2023-08-01 00:00:00

$ 0.01
ETH

WEEX Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 1.04M 24 tunnise kauplemismahuga. WXT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 6000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

WEEX Token (WXT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse WEEX Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00037164-1.02%
30 päeva$ +0.002638+7.89%
60 päeva$ +0.007684+27.08%
90 päeva$ +0.004266+13.41%
WEEX Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris WXT muutuse $ -0.00037164 (-1.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

WEEX Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002638 (+7.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

WEEX Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WXT $ +0.007684 (+27.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

WEEX Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.004266 (+13.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada WEEX Token (WXT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe WEEX Token hinnaajaloo lehte.

Mis on WEEX Token (WXT)

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

WEEX Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WEEX Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WXT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse WEEX Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WEEX Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

WEEX Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on WEEX Token (WXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WEEX Token (WXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WEEX Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WEEX Token hinna ennustust kohe!

WEEX Token (WXT) tokenoomika

WEEX Token (WXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

WEEX Token (WXT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas WEEX Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WEEX Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WXT kohalike valuutade suhtes

1 WEEX Token(WXT)/VND
948.86627
1 WEEX Token(WXT)/AUD
A$0.05480816
1 WEEX Token(WXT)/GBP
0.02632234
1 WEEX Token(WXT)/EUR
0.0306493
1 WEEX Token(WXT)/USD
$0.036058
1 WEEX Token(WXT)/MYR
RM0.15180418
1 WEEX Token(WXT)/TRY
1.47080582
1 WEEX Token(WXT)/JPY
¥5.300526
1 WEEX Token(WXT)/ARS
ARS$46.76758658
1 WEEX Token(WXT)/RUB
2.87418318
1 WEEX Token(WXT)/INR
3.15543558
1 WEEX Token(WXT)/IDR
Rp581.58056374
1 WEEX Token(WXT)/KRW
50.08023504
1 WEEX Token(WXT)/PHP
2.0390799
1 WEEX Token(WXT)/EGP
￡E.1.74015908
1 WEEX Token(WXT)/BRL
R$0.1947132
1 WEEX Token(WXT)/CAD
C$0.04976004
1 WEEX Token(WXT)/BDT
4.37888352
1 WEEX Token(WXT)/NGN
55.30359692
1 WEEX Token(WXT)/UAH
1.48595018
1 WEEX Token(WXT)/VES
Bs4.86783
1 WEEX Token(WXT)/CLP
$34.759912
1 WEEX Token(WXT)/PKR
Rs10.21451024
1 WEEX Token(WXT)/KZT
19.52216178
1 WEEX Token(WXT)/THB
฿1.1646734
1 WEEX Token(WXT)/TWD
NT$1.08282174
1 WEEX Token(WXT)/AED
د.إ0.13233286
1 WEEX Token(WXT)/CHF
Fr0.0288464
1 WEEX Token(WXT)/HKD
HK$0.28197356
1 WEEX Token(WXT)/AMD
֏13.78353108
1 WEEX Token(WXT)/MAD
.د.م0.32416142
1 WEEX Token(WXT)/MXN
$0.68041446
1 WEEX Token(WXT)/PLN
0.13125112
1 WEEX Token(WXT)/RON
лв0.15577056
1 WEEX Token(WXT)/SEK
kr0.3443539
1 WEEX Token(WXT)/BGN
лв0.06021686
1 WEEX Token(WXT)/HUF
Ft12.1731808
1 WEEX Token(WXT)/CZK
0.7536122
1 WEEX Token(WXT)/KWD
د.ك0.01099769
1 WEEX Token(WXT)/ILS
0.12151546
1 WEEX Token(WXT)/NOK
kr0.36743102
1 WEEX Token(WXT)/NZD
WEEX Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest WEEX Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse WEEX Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WEEX Token kohta

Kui palju on WEEX Token (WXT) tänapäeval väärt?
Reaalajas WXT hind USD on 0.036058 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WXT/USD hind?
Praegune hind WXT/USD on $ 0.036058. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WEEX Token turukapitalisatsioon?
WXT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WXT ringlev varu?
WXT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WXT (ATH) hind?
WXT saavutab ATH hinna summas 0.038623988114320766 USD.
Mis oli kõigi aegade WXT madalaim (ATL) hind?
WXT nägi ATL hinda summas 0.01076131063143907 USD.
Milline on WXT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WXT kauplemismaht on $ 1.04M USD.
Kas WXT sel aastal kõrgemale ka suundub?
WXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WXT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:06:52 (UTC+8)

WEEX Token (WXT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 WXT = 0.036058 USD

WXTUSDT
$0.036064
-1.03%

