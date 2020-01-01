Xai (XAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Xai (XAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Xai (XAI) teave Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets. Ametlik veebisait: https://xai.games/ Valge raamat: https://xai-foundation.gitbook.io/xai-network/xai-blockchain/welcome-to-xai Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0x4Cb9a7AE498CEDcBb5EAe9f25736aE7d428C9D66 Ostke XAI kohe!

Xai (XAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Xai (XAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 81.60M $ 81.60M $ 81.60M Koguvaru: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Ringlev varu: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 119.18M $ 119.18M $ 119.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.6337 $ 1.6337 $ 1.6337 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 Praegune hind: $ 0.04767 $ 0.04767 $ 0.04767 Lisateave Xai (XAI) hinna kohta

Xai (XAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Xai (XAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XAI tokeni tokenoomikat, avastage XAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XAI Kas olete huvitatud Xai (XAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XAI MEXC-ist osta!

Xai (XAI) hinna ajalugu XAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XAI hinna ajalugu kohe!

XAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XAI võiks suunduda? Meie XAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XAI tokeni hinna ennustust kohe!

