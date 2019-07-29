WINK (WIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WINK (WIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WINK (WIN) teave The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc. Ametlik veebisait: https://winklink.org/ Valge raamat: https://winklink.org/WinkLink%20white%20paper.pdf Plokiahela Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 Ostke WIN kohe!

WINK (WIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WINK (WIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 60.82M $ 60.82M $ 60.82M Koguvaru: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B Ringlev varu: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 60.82M $ 60.82M $ 60.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0029731 $ 0.0029731 $ 0.0029731 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 Praegune hind: $ 0.00006121 $ 0.00006121 $ 0.00006121 Lisateave WINK (WIN) hinna kohta

WINK (WIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WINK (WIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WIN tokeni tokenoomikat, avastage WIN tokeni reaalajas hinda!

WINK (WIN) hinna ajalugu WIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WIN hinna ajalugu kohe!

WIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WIN võiks suunduda? Meie WIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WIN tokeni hinna ennustust kohe!

