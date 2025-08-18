Rohkem infot WIN

WINK hind(WIN)

$0.00006265
WINK (WIN) reaalajas hinnagraafik
WINK (WIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

WINK (WIN) reaalajas hind on $ 0.00006267. Viimase 24 tunni jooksul WIN kaubeldud madalaim $ 0.00006235 ja kõrgeim $ 0.00006481 näitab aktiivset turu volatiivsust. WINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00296486 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000414521353705.

Lüliajalise tootluse osas on WIN muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -1.13% 24 tunni vältel +1.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WINK (WIN) – turuteave

No.511

100.00%

2019-07-29 00:00:00

TRX

WINK praegune turukapitalisatsioon on $ 62.28M $ 160.77K 24 tunnise kauplemismahuga. WIN ringlev varu on 993.70B, mille koguvaru on 993701859243.3864. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.28M.

WINK (WIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse WINK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000716-1.13%
30 päeva$ +0.00000496+8.59%
60 päeva$ +0.00001306+26.32%
90 päeva$ +0.00000474+8.18%
WINK Hinnamuutus täna

Täna registreeris WIN muutuse $ -0.000000716 (-1.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

WINK 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00000496 (+8.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

WINK 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WIN $ +0.00001306 (+26.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

WINK 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000474 (+8.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada WINK (WIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe WINK hinnaajaloo lehte.

Mis on WINK (WIN)

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

WINK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WINK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse WINK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WINK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

WINK hinna ennustus (USD)

Kui palju on WINK (WIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WINK (WIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WINK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WINK hinna ennustust kohe!

WINK (WIN) tokenoomika

WINK (WIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

WINK (WIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas WINK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WINK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WINK ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest WINK võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse WINK ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WINK kohta

Kui palju on WINK (WIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas WIN hind USD on 0.00006267 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WIN/USD hind?
Praegune hind WIN/USD on $ 0.00006267. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WINK turukapitalisatsioon?
WIN turukapitalisatsioon on $ 62.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WIN ringlev varu?
WIN ringlev varu on 993.70B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WIN (ATH) hind?
WIN saavutab ATH hinna summas 0.00296486 USD.
Mis oli kõigi aegade WIN madalaim (ATL) hind?
WIN nägi ATL hinda summas 0.0000414521353705 USD.
Milline on WIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WIN kauplemismaht on $ 160.77K USD.
Kas WIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
WIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WIN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

