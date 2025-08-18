WINK (WIN) reaalajas hind on $ 0.00006267. Viimase 24 tunni jooksul WIN kaubeldud madalaim $ 0.00006235 ja kõrgeim $ 0.00006481 näitab aktiivset turu volatiivsust. WINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00296486 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000414521353705.
Lüliajalise tootluse osas on WIN muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -1.13% 24 tunni vältel +1.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
WINK (WIN) – turuteave
WINK praegune turukapitalisatsioon on $ 62.28M$ 160.77K 24 tunnise kauplemismahuga. WIN ringlev varu on 993.70B, mille koguvaru on 993701859243.3864. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.28M.
WINK (WIN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse WINK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000716
-1.13%
30 päeva
$ +0.00000496
+8.59%
60 päeva
$ +0.00001306
+26.32%
90 päeva
$ +0.00000474
+8.18%
WINK Hinnamuutus täna
Täna registreeris WIN muutuse $ -0.000000716 (-1.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
WINK 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00000496 (+8.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
WINK 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WIN $ +0.00001306 (+26.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
WINK 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000474 (+8.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada WINK (WIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.
WINK (WIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
WINK (WIN) ostujuhend
