Rohkem infot WCT

WCT Hinnainfo

WCT Valge raamat

WCT Ametlik veebisait

WCT Tokenoomika

WCT Hinnaprognoos

WCT Ajalugu

WCT – ostujuhend

WCT-usaldusraha valuutakonverter

WCT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

WalletConnect logo

WalletConnect hind(WCT)

1 WCT/USD reaalajas hind:

$0.3336
$0.3336$0.3336
-1.30%1D
USD
WalletConnect (WCT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:05:29 (UTC+8)

WalletConnect (WCT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3246
$ 0.3246$ 0.3246
24 h madal
$ 0.3387
$ 0.3387$ 0.3387
24 h kõrge

$ 0.3246
$ 0.3246$ 0.3246

$ 0.3387
$ 0.3387$ 0.3387

$ 1.36665660868638
$ 1.36665660868638$ 1.36665660868638

$ 0.278037945176914
$ 0.278037945176914$ 0.278037945176914

-0.45%

-1.30%

+0.24%

+0.24%

WalletConnect (WCT) reaalajas hind on $ 0.3338. Viimase 24 tunni jooksul WCT kaubeldud madalaim $ 0.3246 ja kõrgeim $ 0.3387 näitab aktiivset turu volatiivsust. WCTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.36665660868638 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.278037945176914.

Lüliajalise tootluse osas on WCT muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -1.30% 24 tunni vältel +0.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WalletConnect (WCT) – turuteave

No.517

$ 62.15M
$ 62.15M$ 62.15M

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 333.80M
$ 333.80M$ 333.80M

186.20M
186.20M 186.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

18.62%

OP

WalletConnect praegune turukapitalisatsioon on $ 62.15M $ 2.19M 24 tunnise kauplemismahuga. WCT ringlev varu on 186.20M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 333.80M.

WalletConnect (WCT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse WalletConnect tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.004394-1.30%
30 päeva$ -0.0095-2.77%
60 päeva$ -0.0079-2.32%
90 päeva$ -0.2461-42.44%
WalletConnect Hinnamuutus täna

Täna registreeris WCT muutuse $ -0.004394 (-1.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

WalletConnect 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0095 (-2.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

WalletConnect 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WCT $ -0.0079 (-2.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

WalletConnect 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2461 (-42.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada WalletConnect (WCT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe WalletConnect hinnaajaloo lehte.

Mis on WalletConnect (WCT)

WalletConnect on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WalletConnect investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WCT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse WalletConnect kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WalletConnect ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

WalletConnect hinna ennustus (USD)

Kui palju on WalletConnect (WCT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WalletConnect (WCT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WalletConnect nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WalletConnect hinna ennustust kohe!

WalletConnect (WCT) tokenoomika

WalletConnect (WCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

WalletConnect (WCT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas WalletConnect osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WalletConnect osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WCT kohalike valuutade suhtes

1 WalletConnect(WCT)/VND
8,783.947
1 WalletConnect(WCT)/AUD
A$0.507376
1 WalletConnect(WCT)/GBP
0.243674
1 WalletConnect(WCT)/EUR
0.28373
1 WalletConnect(WCT)/USD
$0.3338
1 WalletConnect(WCT)/MYR
RM1.405298
1 WalletConnect(WCT)/TRY
13.615702
1 WalletConnect(WCT)/JPY
¥49.0686
1 WalletConnect(WCT)/ARS
ARS$432.941938
1 WalletConnect(WCT)/RUB
26.607198
1 WalletConnect(WCT)/INR
29.210838
1 WalletConnect(WCT)/IDR
Rp5,383.870214
1 WalletConnect(WCT)/KRW
463.608144
1 WalletConnect(WCT)/PHP
18.87639
1 WalletConnect(WCT)/EGP
￡E.16.109188
1 WalletConnect(WCT)/BRL
R$1.80252
1 WalletConnect(WCT)/CAD
C$0.460644
1 WalletConnect(WCT)/BDT
40.536672
1 WalletConnect(WCT)/NGN
511.962412
1 WalletConnect(WCT)/UAH
13.755898
1 WalletConnect(WCT)/VES
Bs45.063
1 WalletConnect(WCT)/CLP
$321.7832
1 WalletConnect(WCT)/PKR
Rs94.558864
1 WalletConnect(WCT)/KZT
180.722658
1 WalletConnect(WCT)/THB
฿10.78174
1 WalletConnect(WCT)/TWD
NT$10.024014
1 WalletConnect(WCT)/AED
د.إ1.225046
1 WalletConnect(WCT)/CHF
Fr0.26704
1 WalletConnect(WCT)/HKD
HK$2.610316
1 WalletConnect(WCT)/AMD
֏127.598388
1 WalletConnect(WCT)/MAD
.د.م3.000862
1 WalletConnect(WCT)/MXN
$6.298806
1 WalletConnect(WCT)/PLN
1.215032
1 WalletConnect(WCT)/RON
лв1.442016
1 WalletConnect(WCT)/SEK
kr3.18779
1 WalletConnect(WCT)/BGN
лв0.557446
1 WalletConnect(WCT)/HUF
Ft112.69088
1 WalletConnect(WCT)/CZK
6.97642
1 WalletConnect(WCT)/KWD
د.ك0.101809
1 WalletConnect(WCT)/ILS
1.124906
1 WalletConnect(WCT)/NOK
kr3.401422
1 WalletConnect(WCT)/NZD
$0.560784

WalletConnect ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest WalletConnect võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse WalletConnect ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WalletConnect kohta

Kui palju on WalletConnect (WCT) tänapäeval väärt?
Reaalajas WCT hind USD on 0.3338 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WCT/USD hind?
Praegune hind WCT/USD on $ 0.3338. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WalletConnect turukapitalisatsioon?
WCT turukapitalisatsioon on $ 62.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WCT ringlev varu?
WCT ringlev varu on 186.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WCT (ATH) hind?
WCT saavutab ATH hinna summas 1.36665660868638 USD.
Mis oli kõigi aegade WCT madalaim (ATL) hind?
WCT nägi ATL hinda summas 0.278037945176914 USD.
Milline on WCT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WCT kauplemismaht on $ 2.19M USD.
Kas WCT sel aastal kõrgemale ka suundub?
WCT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WCT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:05:29 (UTC+8)

WalletConnect (WCT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

WCT/USD kalkulaator

Summa

WCT
WCT
USD
USD

1 WCT = 0.3338 USD

Kauplemine: WCT

WCTUSDC
$0.3339
$0.3339$0.3339
-1.41%
WCTUSDT
$0.3336
$0.3336$0.3336
-1.38%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu