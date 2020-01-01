WalletConnect (WCT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WalletConnect (WCT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WalletConnect (WCT) teave Ametlik veebisait: https://walletconnect.network/ Valge raamat: https://whitepaper.walletconnect.network/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/WCTk5xWdn5SYg56twGj32sUF3W4WFQ48ogezLBuYTBY Ostke WCT kohe!

WalletConnect (WCT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WalletConnect (WCT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.55M $ 56.55M $ 56.55M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 186.20M $ 186.20M $ 186.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 303.70M $ 303.70M $ 303.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.3902 $ 1.3902 $ 1.3902 Kõigi aegade madalaim: $ 0.278037945176914 $ 0.278037945176914 $ 0.278037945176914 Praegune hind: $ 0.3037 $ 0.3037 $ 0.3037 Lisateave WalletConnect (WCT) hinna kohta

WalletConnect (WCT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WalletConnect (WCT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WCT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WCT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WCT tokeni tokenoomikat, avastage WCT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WCT Kas olete huvitatud WalletConnect (WCT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WCT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WCT MEXC-ist osta!

WalletConnect (WCT) hinna ajalugu WCT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WCT hinna ajalugu kohe!

WCT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WCT võiks suunduda? Meie WCT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WCT tokeni hinna ennustust kohe!

