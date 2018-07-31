VeThor Token (VTHO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VeThor Token (VTHO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VeThor Token (VTHO) teave The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform. Ametlik veebisait: https://www.vechain.org/ Valge raamat: https://docs.vechain.org Plokiahela Explorer: https://vechainstats.com/ Ostke VTHO kohe!

VeThor Token (VTHO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VeThor Token (VTHO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 171.49M $ 171.49M $ 171.49M Koguvaru: $ 93.05B $ 93.05B $ 93.05B Ringlev varu: $ 93.05B $ 93.05B $ 93.05B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 171.49M $ 171.49M $ 171.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0284833 $ 0.0284833 $ 0.0284833 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 Praegune hind: $ 0.001843 $ 0.001843 $ 0.001843 Lisateave VeThor Token (VTHO) hinna kohta

VeThor Token (VTHO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VeThor Token (VTHO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VTHO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VTHO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VTHO tokeni tokenoomikat, avastage VTHO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VTHO Kas olete huvitatud VeThor Token (VTHO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VTHO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

VeThor Token (VTHO) hinna ajalugu VTHO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VTHO hinna ajalugu kohe!

VTHO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VTHO võiks suunduda? Meie VTHO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VTHO tokeni hinna ennustust kohe!

