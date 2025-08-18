Rohkem infot VTHO

VTHO Hinnainfo

VTHO Valge raamat

VTHO Ametlik veebisait

VTHO Tokenoomika

VTHO Hinnaprognoos

VTHO Ajalugu

VTHO – ostujuhend

VTHO-usaldusraha valuutakonverter

VTHO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

VeThor Token logo

VeThor Token hind(VTHO)

1 VTHO/USD reaalajas hind:

$0.001944
$0.001944$0.001944
-1.81%1D
USD
VeThor Token (VTHO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:16:37 (UTC+8)

VeThor Token (VTHO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001918
$ 0.001918$ 0.001918
24 h madal
$ 0.00207
$ 0.00207$ 0.00207
24 h kõrge

$ 0.001918
$ 0.001918$ 0.001918

$ 0.00207
$ 0.00207$ 0.00207

$ 0.0420125
$ 0.0420125$ 0.0420125

$ 0.000152617258992
$ 0.000152617258992$ 0.000152617258992

-0.21%

-1.81%

-3.00%

-3.00%

VeThor Token (VTHO) reaalajas hind on $ 0.001944. Viimase 24 tunni jooksul VTHO kaubeldud madalaim $ 0.001918 ja kõrgeim $ 0.00207 näitab aktiivset turu volatiivsust. VTHOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0420125 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000152617258992.

Lüliajalise tootluse osas on VTHO muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -1.81% 24 tunni vältel -3.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VeThor Token (VTHO) – turuteave

No.251

$ 180.68M
$ 180.68M$ 180.68M

$ 244.52K
$ 244.52K$ 244.52K

$ 180.68M
$ 180.68M$ 180.68M

92.94B
92.94B 92.94B

92,939,825,222
92,939,825,222 92,939,825,222

0.01%

2018-07-31 00:00:00

VET

VeThor Token praegune turukapitalisatsioon on $ 180.68M $ 244.52K 24 tunnise kauplemismahuga. VTHO ringlev varu on 92.94B, mille koguvaru on 92939825222. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

VeThor Token (VTHO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VeThor Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00003584-1.81%
30 päeva$ -0.00018-8.48%
60 päeva$ +0.000066+3.51%
90 päeva$ -0.000533-21.52%
VeThor Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris VTHO muutuse $ -0.00003584 (-1.81%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VeThor Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00018 (-8.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VeThor Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VTHO $ +0.000066 (+3.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VeThor Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000533 (-21.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VeThor Token (VTHO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VeThor Token hinnaajaloo lehte.

Mis on VeThor Token (VTHO)

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

VeThor Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VeThor Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VTHO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VeThor Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VeThor Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VeThor Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on VeThor Token (VTHO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VeThor Token (VTHO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VeThor Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VeThor Token hinna ennustust kohe!

VeThor Token (VTHO) tokenoomika

VeThor Token (VTHO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VTHO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VeThor Token (VTHO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VeThor Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VeThor Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VTHO kohalike valuutade suhtes

1 VeThor Token(VTHO)/VND
51.15636
1 VeThor Token(VTHO)/AUD
A$0.00295488
1 VeThor Token(VTHO)/GBP
0.00141912
1 VeThor Token(VTHO)/EUR
0.0016524
1 VeThor Token(VTHO)/USD
$0.001944
1 VeThor Token(VTHO)/MYR
RM0.00818424
1 VeThor Token(VTHO)/TRY
0.07929576
1 VeThor Token(VTHO)/JPY
¥0.285768
1 VeThor Token(VTHO)/ARS
ARS$2.52138744
1 VeThor Token(VTHO)/RUB
0.15507288
1 VeThor Token(VTHO)/INR
0.17011944
1 VeThor Token(VTHO)/IDR
Rp31.35483432
1 VeThor Token(VTHO)/KRW
2.69998272
1 VeThor Token(VTHO)/PHP
0.1099332
1 VeThor Token(VTHO)/EGP
￡E.0.09387576
1 VeThor Token(VTHO)/BRL
R$0.0104976
1 VeThor Token(VTHO)/CAD
C$0.00268272
1 VeThor Token(VTHO)/BDT
0.23607936
1 VeThor Token(VTHO)/NGN
2.98159056
1 VeThor Token(VTHO)/UAH
0.08011224
1 VeThor Token(VTHO)/VES
Bs0.26244
1 VeThor Token(VTHO)/CLP
$1.874016
1 VeThor Token(VTHO)/PKR
Rs0.55069632
1 VeThor Token(VTHO)/KZT
1.05250104
1 VeThor Token(VTHO)/THB
฿0.06296616
1 VeThor Token(VTHO)/TWD
NT$0.05837832
1 VeThor Token(VTHO)/AED
د.إ0.00713448
1 VeThor Token(VTHO)/CHF
Fr0.0015552
1 VeThor Token(VTHO)/HKD
HK$0.01520208
1 VeThor Token(VTHO)/AMD
֏0.74311344
1 VeThor Token(VTHO)/MAD
.د.م0.01747656
1 VeThor Token(VTHO)/MXN
$0.03668328
1 VeThor Token(VTHO)/PLN
0.00707616
1 VeThor Token(VTHO)/RON
лв0.00839808
1 VeThor Token(VTHO)/SEK
kr0.0185652
1 VeThor Token(VTHO)/BGN
лв0.00324648
1 VeThor Token(VTHO)/HUF
Ft0.6562944
1 VeThor Token(VTHO)/CZK
0.0406296
1 VeThor Token(VTHO)/KWD
د.ك0.00059292
1 VeThor Token(VTHO)/ILS
0.00655128
1 VeThor Token(VTHO)/NOK
kr0.01980936
1 VeThor Token(VTHO)/NZD
$0.00326592

VeThor Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VeThor Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse VeThor Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VeThor Token kohta

Kui palju on VeThor Token (VTHO) tänapäeval väärt?
Reaalajas VTHO hind USD on 0.001944 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VTHO/USD hind?
Praegune hind VTHO/USD on $ 0.001944. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VeThor Token turukapitalisatsioon?
VTHO turukapitalisatsioon on $ 180.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VTHO ringlev varu?
VTHO ringlev varu on 92.94B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VTHO (ATH) hind?
VTHO saavutab ATH hinna summas 0.0420125 USD.
Mis oli kõigi aegade VTHO madalaim (ATL) hind?
VTHO nägi ATL hinda summas 0.000152617258992 USD.
Milline on VTHO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VTHO kauplemismaht on $ 244.52K USD.
Kas VTHO sel aastal kõrgemale ka suundub?
VTHO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VTHO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:16:37 (UTC+8)

VeThor Token (VTHO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

VTHO/USD kalkulaator

Summa

VTHO
VTHO
USD
USD

1 VTHO = 0.001944 USD

Kauplemine: VTHO

VTHOUSDT
$0.001944
$0.001944$0.001944
-1.71%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu