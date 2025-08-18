VeThor Token (VTHO) reaalajas hind on $ 0.001944. Viimase 24 tunni jooksul VTHO kaubeldud madalaim $ 0.001918 ja kõrgeim $ 0.00207 näitab aktiivset turu volatiivsust. VTHOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0420125 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000152617258992.
Lüliajalise tootluse osas on VTHO muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -1.81% 24 tunni vältel -3.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VeThor Token (VTHO) – turuteave
VeThor Token praegune turukapitalisatsioon on $ 180.68M$ 244.52K 24 tunnise kauplemismahuga. VTHO ringlev varu on 92.94B, mille koguvaru on 92939825222. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
VeThor Token (VTHO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VeThor Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00003584
-1.81%
30 päeva
$ -0.00018
-8.48%
60 päeva
$ +0.000066
+3.51%
90 päeva
$ -0.000533
-21.52%
VeThor Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris VTHO muutuse $ -0.00003584 (-1.81%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VeThor Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00018 (-8.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VeThor Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VTHO $ +0.000066 (+3.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VeThor Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000533 (-21.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VeThor Token (VTHO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.
VeThor Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VeThor Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VTHO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse VeThor Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VeThor Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
VeThor Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on VeThor Token (VTHO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VeThor Token (VTHO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VeThor Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VeThor Token (VTHO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VTHO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
VeThor Token (VTHO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas VeThor Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VeThor Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.