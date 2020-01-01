Vow (VOW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vow (VOW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vow (VOW) teave VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards. Ametlik veebisait: https://vow.foundation Valge raamat: https://vow-2.gitbook.io/white-paper/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb Ostke VOW kohe!

Vow (VOW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vow (VOW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.41M $ 24.41M $ 24.41M Koguvaru: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Ringlev varu: $ 356.29M $ 356.29M $ 356.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 78.29M $ 78.29M $ 78.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.6489 $ 1.6489 $ 1.6489 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 Praegune hind: $ 0.0685 $ 0.0685 $ 0.0685 Lisateave Vow (VOW) hinna kohta

Vow (VOW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vow (VOW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VOW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VOW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VOW tokeni tokenoomikat, avastage VOW tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VOW Kas olete huvitatud Vow (VOW) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VOW ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VOW MEXC-ist osta!

Vow (VOW) hinna ajalugu VOW hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VOW hinna ajalugu kohe!

VOW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VOW võiks suunduda? Meie VOW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VOW tokeni hinna ennustust kohe!

