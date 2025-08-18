Vow (VOW) reaalajas hind on $ 0.0693. Viimase 24 tunni jooksul VOW kaubeldud madalaim $ 0.065 ja kõrgeim $ 0.0716 näitab aktiivset turu volatiivsust. VOWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.688289272124897 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001812976932103066.
Lüliajalise tootluse osas on VOW muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -0.85% 24 tunni vältel +0.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Vow (VOW) – turuteave
Vow praegune turukapitalisatsioon on $ 24.69M$ 23.22K 24 tunnise kauplemismahuga. VOW ringlev varu on 356.29M, mille koguvaru on 1142857140. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 79.20M.
Vow (VOW) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Vow tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000594
-0.85%
30 päeva
$ +0.025
+56.43%
60 päeva
$ +0.0126
+22.22%
90 päeva
$ +0.0024
+3.58%
Vow Hinnamuutus täna
Täna registreeris VOW muutuse $ -0.000594 (-0.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Vow 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.025 (+56.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Vow 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VOW $ +0.0126 (+22.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Vow 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0024 (+3.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Vow (VOW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.
Vow on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vow investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VOW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Vow kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vow ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Vow hinna ennustus (USD)
Kui palju on Vow (VOW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vow (VOW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vow nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vow (VOW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VOW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
