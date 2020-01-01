Zerebro (ZEREBRO) tokenoomika

Zerebro (ZEREBRO) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Zerebro (ZEREBRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Zerebro (ZEREBRO) teave

Zerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram.

Ametlik veebisait:
https://zerebro.org
Valge raamat:
https://zerebro.org/paper.pdf
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/8x5VqbHA8D7NkD52uNuS5nnt3PwA8pLD34ymskeSo2Wn

Zerebro (ZEREBRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Zerebro (ZEREBRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 26.80M
Koguvaru:
$ 999.96M
Ringlev varu:
$ 999.96M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 26.80M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.7971
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000044985990236046
Praegune hind:
$ 0.0268
Zerebro (ZEREBRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Zerebro (ZEREBRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ZEREBRO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ZEREBRO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ZEREBRO tokeni tokenoomikat, avastage ZEREBRO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZEREBRO

Kas olete huvitatud Zerebro (ZEREBRO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZEREBRO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Zerebro (ZEREBRO) hinna ajalugu

ZEREBRO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

ZEREBRO – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ZEREBRO võiks suunduda? Meie ZEREBRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.