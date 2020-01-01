Zerebro (ZEREBRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zerebro (ZEREBRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zerebro (ZEREBRO) teave Zerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram. Ametlik veebisait: https://zerebro.org Valge raamat: https://zerebro.org/paper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/8x5VqbHA8D7NkD52uNuS5nnt3PwA8pLD34ymskeSo2Wn Ostke ZEREBRO kohe!

Zerebro (ZEREBRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zerebro (ZEREBRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.80M $ 26.80M $ 26.80M Koguvaru: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ringlev varu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.80M $ 26.80M $ 26.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7971 $ 0.7971 $ 0.7971 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000044985990236046 $ 0.000044985990236046 $ 0.000044985990236046 Praegune hind: $ 0.0268 $ 0.0268 $ 0.0268 Lisateave Zerebro (ZEREBRO) hinna kohta

Zerebro (ZEREBRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zerebro (ZEREBRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZEREBRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZEREBRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZEREBRO tokeni tokenoomikat, avastage ZEREBRO tokeni reaalajas hinda!

Zerebro (ZEREBRO) hinna ajalugu ZEREBRO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZEREBRO hinna ajalugu kohe!

ZEREBRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZEREBRO võiks suunduda? Meie ZEREBRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZEREBRO tokeni hinna ennustust kohe!

