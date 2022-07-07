VOW

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

Ringlev varu356,285,269

Maksimaalne varu1,142,857,142

Koguvaru1,142,857,140

Ringluse määr0.3117%

Kõigi aegade kõrgeim2.688289272124897,2022-07-07

Madalaim hind0.001812976932103066,2024-08-13

Avalik plokiahelETH

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
