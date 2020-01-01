Volt Inu V3 (VOLT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Volt Inu V3 (VOLT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Volt Inu V3 (VOLT) teave Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets. Ametlik veebisait: https://voltinu.in/ Valge raamat: https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca Ostke VOLT kohe!

Volt Inu V3 (VOLT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Volt Inu V3 (VOLT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.71M $ 8.71M $ 8.71M Koguvaru: $ 69.00T $ 69.00T $ 69.00T Ringlev varu: $ 54.77T $ 54.77T $ 54.77T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.97M $ 10.97M $ 10.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000003595 $ 0.000003595 $ 0.000003595 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000138313831669 $ 0.000000138313831669 $ 0.000000138313831669 Praegune hind: $ 0.000000159 $ 0.000000159 $ 0.000000159 Lisateave Volt Inu V3 (VOLT) hinna kohta

Volt Inu V3 (VOLT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Volt Inu V3 (VOLT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VOLT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VOLT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VOLT tokeni tokenoomikat, avastage VOLT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VOLT Kas olete huvitatud Volt Inu V3 (VOLT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VOLT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VOLT MEXC-ist osta!

Volt Inu V3 (VOLT) hinna ajalugu VOLT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VOLT hinna ajalugu kohe!

VOLT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VOLT võiks suunduda? Meie VOLT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VOLT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!