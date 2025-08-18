Volt Inu V3 (VOLT) reaalajas hind on $ 0.0000001627. Viimase 24 tunni jooksul VOLT kaubeldud madalaim $ 0.0000001547 ja kõrgeim $ 0.00000018 näitab aktiivset turu volatiivsust. VOLTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000003512928725348 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000138313831669.
Lüliajalise tootluse osas on VOLT muutunud -0.74% viimase tunni jooksul, -1.85% 24 tunni vältel +5.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Volt Inu V3 (VOLT) – turuteave
No.1193
$ 8.91M
$ 8.91M$ 8.91M
$ 56.33K
$ 56.33K$ 56.33K
$ 11.23M
$ 11.23M$ 11.23M
54.77T
54.77T 54.77T
69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000
69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000
79.37%
ETH
Volt Inu V3 praegune turukapitalisatsioon on $ 8.91M$ 56.33K 24 tunnise kauplemismahuga. VOLT ringlev varu on 54.77T, mille koguvaru on 69000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.23M.
Volt Inu V3 (VOLT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Volt Inu V3 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000003084
-1.85%
30 päeva
$ +0.0000000178
+12.28%
60 päeva
$ -0.0000000257
-13.65%
90 päeva
$ -0.0000000725
-30.83%
Volt Inu V3 Hinnamuutus täna
Täna registreeris VOLT muutuse $ -0.000000003084 (-1.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Volt Inu V3 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000000178 (+12.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Volt Inu V3 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VOLT $ -0.0000000257 (-13.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Volt Inu V3 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000725 (-30.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Volt Inu V3 (VOLT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.
Volt Inu V3 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Volt Inu V3 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VOLT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Volt Inu V3 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Volt Inu V3 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Volt Inu V3 hinna ennustus (USD)
Kui palju on Volt Inu V3 (VOLT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Volt Inu V3 (VOLT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Volt Inu V3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Volt Inu V3 (VOLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VOLT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Volt Inu V3 (VOLT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Volt Inu V3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Volt Inu V3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.