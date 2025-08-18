Rohkem infot VOLT

Volt Inu V3 logo

Volt Inu V3 hind(VOLT)

1 VOLT/USD reaalajas hind:

$0.0000001627
$0.0000001627$0.0000001627
-1.86%1D
USD
Volt Inu V3 (VOLT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:16:07 (UTC+8)

Volt Inu V3 (VOLT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000001547
$ 0.0000001547$ 0.0000001547
24 h madal
$ 0.00000018
$ 0.00000018$ 0.00000018
24 h kõrge

$ 0.0000001547
$ 0.0000001547$ 0.0000001547

$ 0.00000018
$ 0.00000018$ 0.00000018

$ 0.000003512928725348
$ 0.000003512928725348$ 0.000003512928725348

$ 0.000000138313831669
$ 0.000000138313831669$ 0.000000138313831669

-0.74%

-1.85%

+5.92%

+5.92%

Volt Inu V3 (VOLT) reaalajas hind on $ 0.0000001627. Viimase 24 tunni jooksul VOLT kaubeldud madalaim $ 0.0000001547 ja kõrgeim $ 0.00000018 näitab aktiivset turu volatiivsust. VOLTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000003512928725348 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000138313831669.

Lüliajalise tootluse osas on VOLT muutunud -0.74% viimase tunni jooksul, -1.85% 24 tunni vältel +5.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Volt Inu V3 (VOLT) – turuteave

No.1193

$ 8.91M
$ 8.91M$ 8.91M

$ 56.33K
$ 56.33K$ 56.33K

$ 11.23M
$ 11.23M$ 11.23M

54.77T
54.77T 54.77T

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

79.37%

ETH

Volt Inu V3 praegune turukapitalisatsioon on $ 8.91M $ 56.33K 24 tunnise kauplemismahuga. VOLT ringlev varu on 54.77T, mille koguvaru on 69000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.23M.

Volt Inu V3 (VOLT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Volt Inu V3 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000003084-1.85%
30 päeva$ +0.0000000178+12.28%
60 päeva$ -0.0000000257-13.65%
90 päeva$ -0.0000000725-30.83%
Volt Inu V3 Hinnamuutus täna

Täna registreeris VOLT muutuse $ -0.000000003084 (-1.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Volt Inu V3 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000000178 (+12.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Volt Inu V3 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VOLT $ -0.0000000257 (-13.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Volt Inu V3 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000725 (-30.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Volt Inu V3 (VOLT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Volt Inu V3 hinnaajaloo lehte.

Mis on Volt Inu V3 (VOLT)

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Volt Inu V3 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Volt Inu V3 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VOLT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Volt Inu V3 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Volt Inu V3 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Volt Inu V3 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Volt Inu V3 (VOLT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Volt Inu V3 (VOLT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Volt Inu V3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Volt Inu V3 hinna ennustust kohe!

Volt Inu V3 (VOLT) tokenoomika

Volt Inu V3 (VOLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VOLT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Volt Inu V3 (VOLT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Volt Inu V3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Volt Inu V3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VOLT kohalike valuutade suhtes

1 Volt Inu V3(VOLT)/VND
0.0042814505
1 Volt Inu V3(VOLT)/AUD
A$0.000000247304
1 Volt Inu V3(VOLT)/GBP
0.000000118771
1 Volt Inu V3(VOLT)/EUR
0.000000138295
1 Volt Inu V3(VOLT)/USD
$0.0000001627
1 Volt Inu V3(VOLT)/MYR
RM0.000000684967
1 Volt Inu V3(VOLT)/TRY
0.000006636533
1 Volt Inu V3(VOLT)/JPY
¥0.0000239169
1 Volt Inu V3(VOLT)/ARS
ARS$0.000211023527
1 Volt Inu V3(VOLT)/RUB
0.000012968817
1 Volt Inu V3(VOLT)/INR
0.000014237877
1 Volt Inu V3(VOLT)/IDR
Rp0.002624193181
1 Volt Inu V3(VOLT)/KRW
0.000225970776
1 Volt Inu V3(VOLT)/PHP
0.000009200685
1 Volt Inu V3(VOLT)/EGP
￡E.0.000007851902
1 Volt Inu V3(VOLT)/BRL
R$0.00000087858
1 Volt Inu V3(VOLT)/CAD
C$0.000000224526
1 Volt Inu V3(VOLT)/BDT
0.000019758288
1 Volt Inu V3(VOLT)/NGN
0.000249539498
1 Volt Inu V3(VOLT)/UAH
0.000006704867
1 Volt Inu V3(VOLT)/VES
Bs0.0000219645
1 Volt Inu V3(VOLT)/CLP
$0.0001568428
1 Volt Inu V3(VOLT)/PKR
Rs0.000046089656
1 Volt Inu V3(VOLT)/KZT
0.000088087407
1 Volt Inu V3(VOLT)/THB
฿0.000005269853
1 Volt Inu V3(VOLT)/TWD
NT$0.000004885881
1 Volt Inu V3(VOLT)/AED
د.إ0.000000597109
1 Volt Inu V3(VOLT)/CHF
Fr0.00000013016
1 Volt Inu V3(VOLT)/HKD
HK$0.000001272314
1 Volt Inu V3(VOLT)/AMD
֏0.000062193702
1 Volt Inu V3(VOLT)/MAD
.د.م0.000001462673
1 Volt Inu V3(VOLT)/MXN
$0.000003070149
1 Volt Inu V3(VOLT)/PLN
0.000000592228
1 Volt Inu V3(VOLT)/RON
лв0.000000702864
1 Volt Inu V3(VOLT)/SEK
kr0.000001553785
1 Volt Inu V3(VOLT)/BGN
лв0.000000271709
1 Volt Inu V3(VOLT)/HUF
Ft0.00005492752
1 Volt Inu V3(VOLT)/CZK
0.00000340043
1 Volt Inu V3(VOLT)/KWD
د.ك0.0000000496235
1 Volt Inu V3(VOLT)/ILS
0.000000548299
1 Volt Inu V3(VOLT)/NOK
kr0.000001657913
1 Volt Inu V3(VOLT)/NZD
$0.000000273336

Volt Inu V3 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Volt Inu V3 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Volt Inu V3 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Volt Inu V3 kohta

Kui palju on Volt Inu V3 (VOLT) tänapäeval väärt?
Reaalajas VOLT hind USD on 0.0000001627 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VOLT/USD hind?
Praegune hind VOLT/USD on $ 0.0000001627. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Volt Inu V3 turukapitalisatsioon?
VOLT turukapitalisatsioon on $ 8.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VOLT ringlev varu?
VOLT ringlev varu on 54.77T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VOLT (ATH) hind?
VOLT saavutab ATH hinna summas 0.000003512928725348 USD.
Mis oli kõigi aegade VOLT madalaim (ATL) hind?
VOLT nägi ATL hinda summas 0.000000138313831669 USD.
Milline on VOLT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VOLT kauplemismaht on $ 56.33K USD.
Kas VOLT sel aastal kõrgemale ka suundub?
VOLT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VOLT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

