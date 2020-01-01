VeChain (VET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VeChain (VET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VeChain (VET) teave Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding. Ametlik veebisait: https://www.vechain.org/ Valge raamat: https://docs.vechain.org Plokiahela Explorer: https://vechainstats.com Ostke VET kohe!

VeChain (VET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VeChain (VET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Koguvaru: $ 85.99B $ 85.99B $ 85.99B Ringlev varu: $ 85.99B $ 85.99B $ 85.99B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.279457 $ 0.279457 $ 0.279457 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00167765732958 $ 0.00167765732958 $ 0.00167765732958 Praegune hind: $ 0.02304 $ 0.02304 $ 0.02304 Lisateave VeChain (VET) hinna kohta

VeChain (VET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VeChain (VET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VET tokeni tokenoomikat, avastage VET tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VET Kas olete huvitatud VeChain (VET) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VET ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VET MEXC-ist osta!

VeChain (VET) hinna ajalugu VET hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VET hinna ajalugu kohe!

VET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VET võiks suunduda? Meie VET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VET tokeni hinna ennustust kohe!

