VeChain hind(VET)

$0.02487
-2.96%1D
VeChain (VET) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:24:11 (UTC+8)

VeChain (VET) hinna teave (USD)

$ 0.02444
24 h madal
$ 0.0257
24 h kõrge

$ 0.02444
$ 0.0257
$ 0.27821609
$ 0.00167765732958
-0.84%

-2.96%

-0.72%

-0.72%

VeChain (VET) reaalajas hind on $ 0.02486. Viimase 24 tunni jooksul VET kaubeldud madalaim $ 0.02444 ja kõrgeim $ 0.0257 näitab aktiivset turu volatiivsust. VETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.27821609 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00167765732958.

Lüliajalise tootluse osas on VET muutunud -0.84% viimase tunni jooksul, -2.96% 24 tunni vältel -0.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VeChain (VET) – turuteave

No.47

$ 2.14B
$ 1.93M
$ 2.16B
85.99B
86,712,634,466
85,985,041,177
99.16%

0.05%

VET

VeChain praegune turukapitalisatsioon on $ 2.14B $ 1.93M 24 tunnise kauplemismahuga. VET ringlev varu on 85.99B, mille koguvaru on 85985041177. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.16B.

VeChain (VET) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VeChain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0007586-2.96%
30 päeva$ -0.00201-7.49%
60 päeva$ +0.00307+14.08%
90 päeva$ -0.00317-11.31%
VeChain Hinnamuutus täna

Täna registreeris VET muutuse $ -0.0007586 (-2.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VeChain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00201 (-7.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VeChain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VET $ +0.00307 (+14.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VeChain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00317 (-11.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VeChain (VET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VeChain hinnaajaloo lehte.

Mis on VeChain (VET)

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

VeChain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VeChain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VeChain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VeChain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VeChain hinna ennustus (USD)

Kui palju on VeChain (VET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VeChain (VET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VeChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VeChain hinna ennustust kohe!

VeChain (VET) tokenoomika

VeChain (VET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VeChain (VET) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VeChain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VeChain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VET kohalike valuutade suhtes

1 VeChain(VET)/VND
654.1909
1 VeChain(VET)/AUD
A$0.0380358
1 VeChain(VET)/GBP
0.0181478
1 VeChain(VET)/EUR
0.021131
1 VeChain(VET)/USD
$0.02486
1 VeChain(VET)/MYR
RM0.1046606
1 VeChain(VET)/TRY
1.015531
1 VeChain(VET)/JPY
¥3.65442
1 VeChain(VET)/ARS
ARS$32.2019038
1 VeChain(VET)/RUB
1.9798504
1 VeChain(VET)/INR
2.1754986
1 VeChain(VET)/IDR
Rp400.9676858
1 VeChain(VET)/KRW
34.5275568
1 VeChain(VET)/PHP
1.405833
1 VeChain(VET)/EGP
￡E.1.1985006
1 VeChain(VET)/BRL
R$0.134244
1 VeChain(VET)/CAD
C$0.0343068
1 VeChain(VET)/BDT
3.0189984
1 VeChain(VET)/NGN
38.1287764
1 VeChain(VET)/UAH
1.0244806
1 VeChain(VET)/VES
Bs3.3561
1 VeChain(VET)/CLP
$23.96504
1 VeChain(VET)/PKR
Rs7.0423408
1 VeChain(VET)/KZT
13.4594526
1 VeChain(VET)/THB
฿0.8044696
1 VeChain(VET)/TWD
NT$0.7465458
1 VeChain(VET)/AED
د.إ0.0912362
1 VeChain(VET)/CHF
Fr0.019888
1 VeChain(VET)/HKD
HK$0.1944052
1 VeChain(VET)/AMD
֏9.5029836
1 VeChain(VET)/MAD
.د.م0.2234914
1 VeChain(VET)/MXN
$0.4656278
1 VeChain(VET)/PLN
0.0902418
1 VeChain(VET)/RON
лв0.1073952
1 VeChain(VET)/SEK
kr0.2371644
1 VeChain(VET)/BGN
лв0.0415162
1 VeChain(VET)/HUF
Ft8.3872668
1 VeChain(VET)/CZK
0.5198226
1 VeChain(VET)/KWD
د.ك0.0075823
1 VeChain(VET)/ILS
0.0837782
1 VeChain(VET)/NOK
kr0.2525776
1 VeChain(VET)/NZD
$0.0417648

VeChain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VeChain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse VeChain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VeChain kohta

Kui palju on VeChain (VET) tänapäeval väärt?
Reaalajas VET hind USD on 0.02486 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VET/USD hind?
Praegune hind VET/USD on $ 0.02486. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VeChain turukapitalisatsioon?
VET turukapitalisatsioon on $ 2.14B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VET ringlev varu?
VET ringlev varu on 85.99B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VET (ATH) hind?
VET saavutab ATH hinna summas 0.27821609 USD.
Mis oli kõigi aegade VET madalaim (ATL) hind?
VET nägi ATL hinda summas 0.00167765732958 USD.
Milline on VET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VET kauplemismaht on $ 1.93M USD.
Kas VET sel aastal kõrgemale ka suundub?
VET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VET hinna ennustust.
VeChain (VET) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

