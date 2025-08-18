VeChain (VET) reaalajas hind on $ 0.02486. Viimase 24 tunni jooksul VET kaubeldud madalaim $ 0.02444 ja kõrgeim $ 0.0257 näitab aktiivset turu volatiivsust. VETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.27821609 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00167765732958.
Lüliajalise tootluse osas on VET muutunud -0.84% viimase tunni jooksul, -2.96% 24 tunni vältel -0.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VeChain (VET) – turuteave
No.47
$ 2.14B
$ 2.14B$ 2.14B
$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M
$ 2.16B
$ 2.16B$ 2.16B
85.99B
85.99B 85.99B
86,712,634,466
86,712,634,466 86,712,634,466
85,985,041,177
85,985,041,177 85,985,041,177
99.16%
0.05%
VET
VeChain praegune turukapitalisatsioon on $ 2.14B$ 1.93M 24 tunnise kauplemismahuga. VET ringlev varu on 85.99B, mille koguvaru on 85985041177. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.16B.
VeChain (VET) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VeChain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0007586
-2.96%
30 päeva
$ -0.00201
-7.49%
60 päeva
$ +0.00307
+14.08%
90 päeva
$ -0.00317
-11.31%
VeChain Hinnamuutus täna
Täna registreeris VET muutuse $ -0.0007586 (-2.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VeChain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00201 (-7.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VeChain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VET $ +0.00307 (+14.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VeChain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00317 (-11.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VeChain (VET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.
Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse VeChain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VeChain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
VeChain hinna ennustus (USD)
Kui palju on VeChain (VET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VeChain (VET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VeChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VeChain (VET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
VeChain (VET) ostujuhend
Kas otsite, kuidas VeChain osta? Protsess on lihtne ja kiire!
