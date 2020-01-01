VANA (VANA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VANA (VANA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VANA (VANA) teave Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy. Ametlik veebisait: https://www.vana.org/ Valge raamat: https://docs.vana.org/docs/vana-whitepaper Plokiahela Explorer: https://vanascan.io/ Ostke VANA kohe!

VANA (VANA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VANA (VANA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 122.05M $ 122.05M $ 122.05M Koguvaru: $ 112.64M $ 112.64M $ 112.64M Ringlev varu: $ 30.08M $ 30.08M $ 30.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 486.84M $ 486.84M $ 486.84M Kõigi aegade kõrgeim: $ 35.517 $ 35.517 $ 35.517 Kõigi aegade madalaim: $ 3.868850460347094 $ 3.868850460347094 $ 3.868850460347094 Praegune hind: $ 4.057 $ 4.057 $ 4.057 Lisateave VANA (VANA) hinna kohta

VANA (VANA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VANA (VANA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VANA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VANA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VANA tokeni tokenoomikat, avastage VANA tokeni reaalajas hinda!

VANA (VANA) hinna ajalugu VANA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VANA hinna ajalugu kohe!

