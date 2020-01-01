UNISWAP (UNI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi UNISWAP (UNI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

UNISWAP (UNI) teave Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent. Ametlik veebisait: https://uniswap.org/blog/uni/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/8FU95xFJhUUkyyCLU13HSzDLs7oC4QZdXQHL6SCeab36 Ostke UNI kohe!

UNISWAP (UNI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UNISWAP (UNI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.47B $ 6.47B $ 6.47B Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 628.74M $ 628.74M $ 628.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.28B $ 10.28B $ 10.28B Kõigi aegade kõrgeim: $ 45 $ 45 $ 45 Kõigi aegade madalaim: $ 0.418997551386 $ 0.418997551386 $ 0.418997551386 Praegune hind: $ 10.284 $ 10.284 $ 10.284 Lisateave UNISWAP (UNI) hinna kohta

UNISWAP (UNI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UNISWAP (UNI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNI tokeni tokenoomikat, avastage UNI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UNI Kas olete huvitatud UNISWAP (UNI) lisamisest oma portfooliosse?

UNISWAP (UNI) hinna ajalugu UNI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UNI hinna ajalugu kohe!

UNI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNI võiks suunduda? Meie UNI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNI tokeni hinna ennustust kohe!

