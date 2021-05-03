UNI

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

NimiUNI

KohtNo.25

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0015%

Kauplemismaht/turukapital (24H)44.16%

Ringlev varu628,739,836.71

Maksimaalne varu0

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim44.9740635,2021-05-03

Madalaim hind0.418997551386,2020-09-17

Avalik plokiahelETH

TutvustusUniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
UNI/USDC
UNISWAP
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (UNI)
--
24 h summa (USDC)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
UNI/USDC
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (UNI)
--
24 h summa (USDC)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...