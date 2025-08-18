Rohkem infot UNI

UNI Hinnainfo

UNI Ametlik veebisait

UNI Tokenoomika

UNI Hinnaprognoos

UNI Ajalugu

UNI – ostujuhend

UNI-usaldusraha valuutakonverter

UNI Hetketurg

UNI USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

UNISWAP logo

UNISWAP hind(UNI)

1 UNI/USD reaalajas hind:

$11.028
$11.028$11.028
-2.87%1D
USD
UNISWAP (UNI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:33:27 (UTC+8)

UNISWAP (UNI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 10.915
$ 10.915$ 10.915
24 h madal
$ 11.393
$ 11.393$ 11.393
24 h kõrge

$ 10.915
$ 10.915$ 10.915

$ 11.393
$ 11.393$ 11.393

$ 44.9740635
$ 44.9740635$ 44.9740635

$ 0.418997551386
$ 0.418997551386$ 0.418997551386

-0.31%

-2.87%

+1.64%

+1.64%

UNISWAP (UNI) reaalajas hind on $ 11.028. Viimase 24 tunni jooksul UNI kaubeldud madalaim $ 10.915 ja kõrgeim $ 11.393 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 44.9740635 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.418997551386.

Lüliajalise tootluse osas on UNI muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -2.87% 24 tunni vältel +1.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UNISWAP (UNI) – turuteave

No.23

$ 6.93B
$ 6.93B$ 6.93B

$ 6.54M
$ 6.54M$ 6.54M

$ 11.03B
$ 11.03B$ 11.03B

628.74M
628.74M 628.74M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.17%

ETH

UNISWAP praegune turukapitalisatsioon on $ 6.93B $ 6.54M 24 tunnise kauplemismahuga. UNI ringlev varu on 628.74M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

UNISWAP (UNI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse UNISWAP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.32586-2.87%
30 päeva$ +0.872+8.58%
60 päeva$ +3.447+45.46%
90 päeva$ +5.101+86.06%
UNISWAP Hinnamuutus täna

Täna registreeris UNI muutuse $ -0.32586 (-2.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

UNISWAP 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.872 (+8.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

UNISWAP 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UNI $ +3.447 (+45.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

UNISWAP 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +5.101 (+86.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada UNISWAP (UNI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe UNISWAP hinnaajaloo lehte.

Mis on UNISWAP (UNI)

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

UNISWAP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UNISWAP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UNI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse UNISWAP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UNISWAP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

UNISWAP hinna ennustus (USD)

Kui palju on UNISWAP (UNI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UNISWAP (UNI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UNISWAP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UNISWAP hinna ennustust kohe!

UNISWAP (UNI) tokenoomika

UNISWAP (UNI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

UNISWAP (UNI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas UNISWAP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UNISWAP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UNI kohalike valuutade suhtes

1 UNISWAP(UNI)/VND
290,201.82
1 UNISWAP(UNI)/AUD
A$16.87284
1 UNISWAP(UNI)/GBP
8.05044
1 UNISWAP(UNI)/EUR
9.3738
1 UNISWAP(UNI)/USD
$11.028
1 UNISWAP(UNI)/MYR
RM46.42788
1 UNISWAP(UNI)/TRY
450.4938
1 UNISWAP(UNI)/JPY
¥1,621.116
1 UNISWAP(UNI)/ARS
ARS$14,284.89924
1 UNISWAP(UNI)/RUB
878.49048
1 UNISWAP(UNI)/INR
965.06028
1 UNISWAP(UNI)/IDR
Rp177,870.94284
1 UNISWAP(UNI)/KRW
15,316.56864
1 UNISWAP(UNI)/PHP
626.16984
1 UNISWAP(UNI)/EGP
￡E.531.65988
1 UNISWAP(UNI)/BRL
R$59.5512
1 UNISWAP(UNI)/CAD
C$15.21864
1 UNISWAP(UNI)/BDT
1,337.80668
1 UNISWAP(UNI)/NGN
16,888.16892
1 UNISWAP(UNI)/UAH
454.46388
1 UNISWAP(UNI)/VES
Bs1,488.78
1 UNISWAP(UNI)/CLP
$10,608.936
1 UNISWAP(UNI)/PKR
Rs3,121.36512
1 UNISWAP(UNI)/KZT
5,964.27324
1 UNISWAP(UNI)/THB
฿356.7558
1 UNISWAP(UNI)/TWD
NT$331.17084
1 UNISWAP(UNI)/AED
د.إ40.47276
1 UNISWAP(UNI)/CHF
Fr8.8224
1 UNISWAP(UNI)/HKD
HK$86.23896
1 UNISWAP(UNI)/AMD
֏4,217.1072
1 UNISWAP(UNI)/MAD
.د.م99.14172
1 UNISWAP(UNI)/MXN
$206.33388
1 UNISWAP(UNI)/PLN
40.03164
1 UNISWAP(UNI)/RON
лв47.64096
1 UNISWAP(UNI)/SEK
kr105.20712
1 UNISWAP(UNI)/BGN
лв18.41676
1 UNISWAP(UNI)/HUF
Ft3,721.83972
1 UNISWAP(UNI)/CZK
230.4852
1 UNISWAP(UNI)/KWD
د.ك3.352512
1 UNISWAP(UNI)/ILS
37.16436
1 UNISWAP(UNI)/NOK
kr112.04448
1 UNISWAP(UNI)/NZD
$18.52704

UNISWAP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest UNISWAP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse UNISWAP ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UNISWAP kohta

Kui palju on UNISWAP (UNI) tänapäeval väärt?
Reaalajas UNI hind USD on 11.028 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UNI/USD hind?
Praegune hind UNI/USD on $ 11.028. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UNISWAP turukapitalisatsioon?
UNI turukapitalisatsioon on $ 6.93B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UNI ringlev varu?
UNI ringlev varu on 628.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNI (ATH) hind?
UNI saavutab ATH hinna summas 44.9740635 USD.
Mis oli kõigi aegade UNI madalaim (ATL) hind?
UNI nägi ATL hinda summas 0.418997551386 USD.
Milline on UNI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UNI kauplemismaht on $ 6.54M USD.
Kas UNI sel aastal kõrgemale ka suundub?
UNI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:33:27 (UTC+8)

UNISWAP (UNI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu