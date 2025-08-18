Undeads Games (UDS) reaalajas hind on $ 1.1944. Viimase 24 tunni jooksul UDS kaubeldud madalaim $ 1.12 ja kõrgeim $ 1.2039 näitab aktiivset turu volatiivsust. UDSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.8634474661286236 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.040078546924565576.
Lüliajalise tootluse osas on UDS muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel +9.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Undeads Games (UDS) – turuteave
No.570
$ 54.70M
$ 54.70M
$ 149.67K
$ 149.67K
$ 298.60M
$ 298.60M
45.80M
45.80M
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
18.31%
ETH
Undeads Games praegune turukapitalisatsioon on $ 54.70M$ 149.67K 24 tunnise kauplemismahuga. UDS ringlev varu on 45.80M, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 298.60M.
Undeads Games (UDS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Undeads Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.005398
-0.44%
30 päeva
$ -0.0588
-4.70%
60 päeva
$ +0.0805
+7.22%
90 päeva
$ +0.4817
+67.58%
Undeads Games Hinnamuutus täna
Täna registreeris UDS muutuse $ -0.005398 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Undeads Games 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0588 (-4.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Undeads Games 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UDS $ +0.0805 (+7.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Undeads Games 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.4817 (+67.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Undeads Games (UDS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.
Undeads Games on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Undeads Games investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida UDS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Undeads Games kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Undeads Games ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Undeads Games hinna ennustus (USD)
Kui palju on Undeads Games (UDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Undeads Games (UDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Undeads Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Undeads Games (UDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Undeads Games (UDS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Undeads Games osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Undeads Games osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
