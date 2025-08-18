Rohkem infot UDS

Undeads Games hind(UDS)

$1.1942
Undeads Games (UDS) reaalajas hinnagraafik
Undeads Games (UDS) hinna teave (USD)

Undeads Games (UDS) reaalajas hind on $ 1.1944. Viimase 24 tunni jooksul UDS kaubeldud madalaim $ 1.12 ja kõrgeim $ 1.2039 näitab aktiivset turu volatiivsust. UDSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.8634474661286236 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.040078546924565576.

Lüliajalise tootluse osas on UDS muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel +9.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Undeads Games praegune turukapitalisatsioon on $ 54.70M $ 149.67K 24 tunnise kauplemismahuga. UDS ringlev varu on 45.80M, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 298.60M.

Undeads Games (UDS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Undeads Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005398-0.44%
30 päeva$ -0.0588-4.70%
60 päeva$ +0.0805+7.22%
90 päeva$ +0.4817+67.58%
Undeads Games Hinnamuutus täna

Täna registreeris UDS muutuse $ -0.005398 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Undeads Games 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0588 (-4.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Undeads Games 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UDS $ +0.0805 (+7.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Undeads Games 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.4817 (+67.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Undeads Games (UDS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Undeads Games hinnaajaloo lehte.

Mis on Undeads Games (UDS)

Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

Undeads Games on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Undeads Games investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UDS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Undeads Games kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Undeads Games ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Undeads Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on Undeads Games (UDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Undeads Games (UDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Undeads Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Undeads Games hinna ennustust kohe!

Undeads Games (UDS) tokenoomika

Undeads Games (UDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Undeads Games (UDS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Undeads Games osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Undeads Games osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Undeads Games ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Undeads Games võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Undeads Games ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Undeads Games kohta

Kui palju on Undeads Games (UDS) tänapäeval väärt?
Reaalajas UDS hind USD on 1.1944 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UDS/USD hind?
Praegune hind UDS/USD on $ 1.1944. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Undeads Games turukapitalisatsioon?
UDS turukapitalisatsioon on $ 54.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UDS ringlev varu?
UDS ringlev varu on 45.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UDS (ATH) hind?
UDS saavutab ATH hinna summas 2.8634474661286236 USD.
Mis oli kõigi aegade UDS madalaim (ATL) hind?
UDS nägi ATL hinda summas 0.040078546924565576 USD.
Milline on UDS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UDS kauplemismaht on $ 149.67K USD.
Kas UDS sel aastal kõrgemale ka suundub?
UDS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UDS hinna ennustust.
Undeads Games (UDS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

