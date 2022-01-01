Undeads Games (UDS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Undeads Games (UDS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Undeads Games (UDS) teave Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space. Ametlik veebisait: https://undeads.com Valge raamat: https://undeads.gitbook.io Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x712bd4Beb54C6B958267d9dB0259abdBb0BFF606 Ostke UDS kohe!

Undeads Games (UDS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Undeads Games (UDS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 52.34M $ 52.34M $ 52.34M Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: $ 45.80M $ 45.80M $ 45.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 285.70M $ 285.70M $ 285.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.4499 $ 3.4499 $ 3.4499 Kõigi aegade madalaim: $ 0.040078546924565576 $ 0.040078546924565576 $ 0.040078546924565576 Praegune hind: $ 1.1428 $ 1.1428 $ 1.1428 Lisateave Undeads Games (UDS) hinna kohta

Undeads Games (UDS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Undeads Games (UDS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UDS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UDS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UDS tokeni tokenoomikat, avastage UDS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UDS Kas olete huvitatud Undeads Games (UDS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UDS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UDS MEXC-ist osta!

Undeads Games (UDS) hinna ajalugu UDS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UDS hinna ajalugu kohe!

UDS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UDS võiks suunduda? Meie UDS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UDS tokeni hinna ennustust kohe!

