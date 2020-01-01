Tutorial (TUT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tutorial (TUT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tutorial (TUT) teave 10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet. Ametlik veebisait: https://www.tutorialtoken.com Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xcaae2a2f939f51d97cdfa9a86e79e3f085b799f3 Ostke TUT kohe!

Tutorial (TUT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tutorial (TUT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.99M $ 49.99M $ 49.99M Koguvaru: $ 837.97M $ 837.97M $ 837.97M Ringlev varu: $ 837.97M $ 837.97M $ 837.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 59.65M $ 59.65M $ 59.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.082293 $ 0.082293 $ 0.082293 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00025507551097587 $ 0.00025507551097587 $ 0.00025507551097587 Praegune hind: $ 0.059653 $ 0.059653 $ 0.059653 Lisateave Tutorial (TUT) hinna kohta

Tutorial (TUT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tutorial (TUT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TUT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TUT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TUT tokeni tokenoomikat, avastage TUT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TUT Kas olete huvitatud Tutorial (TUT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TUT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TUT MEXC-ist osta!

Tutorial (TUT) hinna ajalugu TUT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TUT hinna ajalugu kohe!

TUT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TUT võiks suunduda? Meie TUT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TUT tokeni hinna ennustust kohe!

