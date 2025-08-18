Rohkem infot TUT

Tutorial hind(TUT)

$0.05989
-0.03%1D
Tutorial (TUT) reaalajas hinnagraafik
Tutorial (TUT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.059803
24 h madal
$ 0.06
24 h kõrge

$ 0.059803
$ 0.06
$ 0.08092095681788791
$ 0.00025507551097587
+0.06%

-0.03%

+0.46%

+0.46%

Tutorial (TUT) reaalajas hind on $ 0.059932. Viimase 24 tunni jooksul TUT kaubeldud madalaim $ 0.059803 ja kõrgeim $ 0.06 näitab aktiivset turu volatiivsust. TUTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08092095681788791 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00025507551097587.

Lüliajalise tootluse osas on TUT muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel +0.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tutorial (TUT) – turuteave

No.581

$ 50.22M
$ 63.97K
$ 59.93M
838.00M
1,000,000,000
837,995,133.5321926
83.79%

BSC

Tutorial praegune turukapitalisatsioon on $ 50.22M $ 63.97K 24 tunnise kauplemismahuga. TUT ringlev varu on 838.00M, mille koguvaru on 837995133.5321926. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 59.93M.

Tutorial (TUT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Tutorial tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001797-0.03%
30 päeva$ -0.001468-2.40%
60 päeva$ +0.024283+68.11%
90 päeva$ +0.032335+117.16%
Tutorial Hinnamuutus täna

Täna registreeris TUT muutuse $ -0.00001797 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Tutorial 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001468 (-2.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Tutorial 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TUT $ +0.024283 (+68.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Tutorial 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.032335 (+117.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Tutorial (TUT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on Tutorial (TUT)

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

Tutorial on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tutorial investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TUT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Tutorial kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tutorial ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Tutorial hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tutorial (TUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tutorial (TUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tutorial nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Tutorial (TUT) tokenoomika

Tutorial (TUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Tutorial (TUT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Tutorial osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tutorial osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TUT kohalike valuutade suhtes

1 Tutorial(TUT)/VND
1,577.11058
1 Tutorial(TUT)/AUD
A$0.09169596
1 Tutorial(TUT)/GBP
0.04375036
1 Tutorial(TUT)/EUR
0.0509422
1 Tutorial(TUT)/USD
$0.059932
1 Tutorial(TUT)/MYR
RM0.25231372
1 Tutorial(TUT)/TRY
2.4482222
1 Tutorial(TUT)/JPY
¥8.810004
1 Tutorial(TUT)/ARS
ARS$77.63171756
1 Tutorial(TUT)/RUB
4.77298448
1 Tutorial(TUT)/INR
5.24464932
1 Tutorial(TUT)/IDR
Rp966.64502596
1 Tutorial(TUT)/KRW
83.23835616
1 Tutorial(TUT)/PHP
3.3891546
1 Tutorial(TUT)/EGP
￡E.2.88932172
1 Tutorial(TUT)/BRL
R$0.3236328
1 Tutorial(TUT)/CAD
C$0.08270616
1 Tutorial(TUT)/BDT
7.27814208
1 Tutorial(TUT)/NGN
91.92010568
1 Tutorial(TUT)/UAH
2.46979772
1 Tutorial(TUT)/VES
Bs8.09082
1 Tutorial(TUT)/CLP
$57.774448
1 Tutorial(TUT)/PKR
Rs16.97753696
1 Tutorial(TUT)/KZT
32.44778412
1 Tutorial(TUT)/THB
฿1.93939952
1 Tutorial(TUT)/TWD
NT$1.79975796
1 Tutorial(TUT)/AED
د.إ0.21995044
1 Tutorial(TUT)/CHF
Fr0.0479456
1 Tutorial(TUT)/HKD
HK$0.46866824
1 Tutorial(TUT)/AMD
֏22.90960632
1 Tutorial(TUT)/MAD
.د.م0.53878868
1 Tutorial(TUT)/MXN
$1.12252636
1 Tutorial(TUT)/PLN
0.21755316
1 Tutorial(TUT)/RON
лв0.25890624
1 Tutorial(TUT)/SEK
kr0.57175128
1 Tutorial(TUT)/BGN
лв0.10008644
1 Tutorial(TUT)/HUF
Ft20.21985816
1 Tutorial(TUT)/CZK
1.25317812
1 Tutorial(TUT)/KWD
د.ك0.01827926
1 Tutorial(TUT)/ILS
0.20197084
1 Tutorial(TUT)/NOK
kr0.60890912
1 Tutorial(TUT)/NZD
$0.10068576

Tutorial ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tutorial võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Tutorial ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tutorial kohta

Kui palju on Tutorial (TUT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TUT hind USD on 0.059932 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TUT/USD hind?
Praegune hind TUT/USD on $ 0.059932. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tutorial turukapitalisatsioon?
TUT turukapitalisatsioon on $ 50.22M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TUT ringlev varu?
TUT ringlev varu on 838.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TUT (ATH) hind?
TUT saavutab ATH hinna summas 0.08092095681788791 USD.
Mis oli kõigi aegade TUT madalaim (ATL) hind?
TUT nägi ATL hinda summas 0.00025507551097587 USD.
Milline on TUT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TUT kauplemismaht on $ 63.97K USD.
Kas TUT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TUT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TUT/USD kalkulaator

Summa

TUT
TUT
USD
USD

1 TUT = 0.059932 USD

Kauplemine: TUT

TUTUSDT
$0.05989
$0.05989$0.05989
-0.02%

