Token Pocket (TPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Token Pocket (TPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Token Pocket (TPT) teave TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens. Ametlik veebisait: https://www.tp.xyz/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092

Token Pocket (TPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Token Pocket (TPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 55.35M $ 55.35M $ 55.35M Koguvaru: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B Ringlev varu: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 94.21M $ 94.21M $ 94.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.14943 $ 0.14943 $ 0.14943 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00079179 $ 0.00079179 $ 0.00079179 Praegune hind: $ 0.015968 $ 0.015968 $ 0.015968 Lisateave Token Pocket (TPT) hinna kohta

Token Pocket (TPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Token Pocket (TPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TPT tokeni tokenoomikat, avastage TPT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TPT Kas olete huvitatud Token Pocket (TPT) lisamisest oma portfooliosse?

Token Pocket (TPT) hinna ajalugu TPT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TPT hinna ajalugu kohe!

TPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TPT võiks suunduda? Meie TPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TPT tokeni hinna ennustust kohe!

