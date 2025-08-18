Rohkem infot TPT

Token Pocket logo

Token Pocket hind(TPT)

1 TPT/USD reaalajas hind:

$0.016827
-1.60%1D
USD
Token Pocket (TPT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:31:32 (UTC+8)

Token Pocket (TPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.016576
24 h madal
$ 0.017357
24 h kõrge

$ 0.016576
$ 0.017357
$ 38.496105725255674
$ 0.00079179
-0.18%

-1.60%

+5.46%

+5.46%

Token Pocket (TPT) reaalajas hind on $ 0.016827. Viimase 24 tunni jooksul TPT kaubeldud madalaim $ 0.016576 ja kõrgeim $ 0.017357 näitab aktiivset turu volatiivsust. TPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 38.496105725255674 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00079179.

Lüliajalise tootluse osas on TPT muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -1.60% 24 tunni vältel +5.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Token Pocket (TPT) – turuteave

No.507

$ 58.33M
$ 56.12K
$ 99.28M
3.47B
5,900,000,000
3,466,457,400
58.75%

2018-09-20 00:00:00

HT

Token Pocket praegune turukapitalisatsioon on $ 58.33M $ 56.12K 24 tunnise kauplemismahuga. TPT ringlev varu on 3.47B, mille koguvaru on 3466457400. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 99.28M.

Token Pocket (TPT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Token Pocket tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00027361-1.60%
30 päeva$ +0.006551+63.75%
60 päeva$ +0.005934+54.47%
90 päeva$ +0.010081+149.43%
Token Pocket Hinnamuutus täna

Täna registreeris TPT muutuse $ -0.00027361 (-1.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Token Pocket 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.006551 (+63.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Token Pocket 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TPT $ +0.005934 (+54.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Token Pocket 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.010081 (+149.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Token Pocket (TPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Token Pocket hinnaajaloo lehte.

Mis on Token Pocket (TPT)

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

Token Pocket on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Token Pocket investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TPT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Token Pocket kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Token Pocket ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Token Pocket hinna ennustus (USD)

Kui palju on Token Pocket (TPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Token Pocket (TPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Token Pocket nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Token Pocket hinna ennustust kohe!

Token Pocket (TPT) tokenoomika

Token Pocket (TPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Token Pocket (TPT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Token Pocket osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Token Pocket osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TPT kohalike valuutade suhtes

1 Token Pocket(TPT)/VND
442.802505
1 Token Pocket(TPT)/AUD
A$0.02574531
1 Token Pocket(TPT)/GBP
0.01228371
1 Token Pocket(TPT)/EUR
0.01430295
1 Token Pocket(TPT)/USD
$0.016827
1 Token Pocket(TPT)/MYR
RM0.07084167
1 Token Pocket(TPT)/TRY
0.68738295
1 Token Pocket(TPT)/JPY
¥2.473569
1 Token Pocket(TPT)/ARS
ARS$21.79651791
1 Token Pocket(TPT)/RUB
1.34043882
1 Token Pocket(TPT)/INR
1.47253077
1 Token Pocket(TPT)/IDR
Rp271.40318781
1 Token Pocket(TPT)/KRW
23.37068376
1 Token Pocket(TPT)/PHP
0.95543706
1 Token Pocket(TPT)/EGP
￡E.0.81122967
1 Token Pocket(TPT)/BRL
R$0.0908658
1 Token Pocket(TPT)/CAD
C$0.02322126
1 Token Pocket(TPT)/BDT
2.04128337
1 Token Pocket(TPT)/NGN
25.76869953
1 Token Pocket(TPT)/UAH
0.69344067
1 Token Pocket(TPT)/VES
Bs2.271645
1 Token Pocket(TPT)/CLP
$16.187574
1 Token Pocket(TPT)/PKR
Rs4.76271408
1 Token Pocket(TPT)/KZT
9.10054641
1 Token Pocket(TPT)/THB
฿0.54435345
1 Token Pocket(TPT)/TWD
NT$0.50531481
1 Token Pocket(TPT)/AED
د.إ0.06175509
1 Token Pocket(TPT)/CHF
Fr0.0134616
1 Token Pocket(TPT)/HKD
HK$0.13158714
1 Token Pocket(TPT)/AMD
֏6.4346448
1 Token Pocket(TPT)/MAD
.د.م0.15127473
1 Token Pocket(TPT)/MXN
$0.31483317
1 Token Pocket(TPT)/PLN
0.06108201
1 Token Pocket(TPT)/RON
лв0.07269264
1 Token Pocket(TPT)/SEK
kr0.16052958
1 Token Pocket(TPT)/BGN
лв0.02810109
1 Token Pocket(TPT)/HUF
Ft5.67894423
1 Token Pocket(TPT)/CZK
0.3516843
1 Token Pocket(TPT)/KWD
د.ك0.005115408
1 Token Pocket(TPT)/ILS
0.05670699
1 Token Pocket(TPT)/NOK
kr0.17096232
1 Token Pocket(TPT)/NZD
$0.02826936

Token Pocket ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Token Pocket võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Token Pocket ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Token Pocket kohta

Kui palju on Token Pocket (TPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TPT hind USD on 0.016827 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TPT/USD hind?
Praegune hind TPT/USD on $ 0.016827. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Token Pocket turukapitalisatsioon?
TPT turukapitalisatsioon on $ 58.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TPT ringlev varu?
TPT ringlev varu on 3.47B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TPT (ATH) hind?
TPT saavutab ATH hinna summas 38.496105725255674 USD.
Mis oli kõigi aegade TPT madalaim (ATL) hind?
TPT nägi ATL hinda summas 0.00079179 USD.
Milline on TPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TPT kauplemismaht on $ 56.12K USD.
Kas TPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TPT hinna ennustust.
Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

