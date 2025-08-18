Token Pocket (TPT) reaalajas hind on $ 0.016827. Viimase 24 tunni jooksul TPT kaubeldud madalaim $ 0.016576 ja kõrgeim $ 0.017357 näitab aktiivset turu volatiivsust. TPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 38.496105725255674 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00079179.
Lüliajalise tootluse osas on TPT muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -1.60% 24 tunni vältel +5.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Token Pocket (TPT) – turuteave
No.507
$ 58.33M
$ 56.12K
$ 99.28M
3.47B
5,900,000,000
3,466,457,400
58.75%
2018-09-20 00:00:00
HT
Token Pocket praegune turukapitalisatsioon on $ 58.33M$ 56.12K 24 tunnise kauplemismahuga. TPT ringlev varu on 3.47B, mille koguvaru on 3466457400. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 99.28M.
Token Pocket (TPT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Token Pocket tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00027361
-1.60%
30 päeva
$ +0.006551
+63.75%
60 päeva
$ +0.005934
+54.47%
90 päeva
$ +0.010081
+149.43%
Token Pocket Hinnamuutus täna
Täna registreeris TPT muutuse $ -0.00027361 (-1.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Token Pocket 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.006551 (+63.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Token Pocket 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TPT $ +0.005934 (+54.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Token Pocket 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.010081 (+149.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Token Pocket (TPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.
Token Pocket on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Token Pocket investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TPT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Token Pocket kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Token Pocket ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Token Pocket hinna ennustus (USD)
Kui palju on Token Pocket (TPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Token Pocket (TPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Token Pocket nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Token Pocket (TPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Token Pocket (TPT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Token Pocket osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Token Pocket osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
