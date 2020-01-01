TokenFi (TOKEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TokenFi (TOKEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TokenFi (TOKEN) teave TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry. Ametlik veebisait: https://tokenfi.com Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4507cEf57C46789eF8d1a19EA45f4216bae2B528 Ostke TOKEN kohe!

TokenFi (TOKEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TokenFi (TOKEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.95M $ 13.95M $ 13.95M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 139.50M $ 139.50M $ 139.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.25178 $ 0.25178 $ 0.25178 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 Praegune hind: $ 0.01395 $ 0.01395 $ 0.01395 Lisateave TokenFi (TOKEN) hinna kohta

TokenFi (TOKEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TokenFi (TOKEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOKEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOKEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOKEN tokeni tokenoomikat, avastage TOKEN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TOKEN Kas olete huvitatud TokenFi (TOKEN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TOKEN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TOKEN MEXC-ist osta!

TokenFi (TOKEN) hinna ajalugu TOKEN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TOKEN hinna ajalugu kohe!

TOKEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOKEN võiks suunduda? Meie TOKEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOKEN tokeni hinna ennustust kohe!

