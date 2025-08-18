Rohkem infot TOKEN

TokenFi

TokenFi hind(TOKEN)

TokenFi (TOKEN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:11:46 (UTC+8)

TokenFi (TOKEN) hinna teave (USD)

TokenFi (TOKEN) reaalajas hind on $ 0.0156. Viimase 24 tunni jooksul TOKEN kaubeldud madalaim $ 0.01524 ja kõrgeim $ 0.01599 näitab aktiivset turu volatiivsust. TOKENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.24479169509887172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000048638485014782.

Lüliajalise tootluse osas on TOKEN muutunud -0.89% viimase tunni jooksul, -1.63% 24 tunni vältel -5.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TokenFi (TOKEN) – turuteave

No.987

$ 15.60M
TokenFi praegune turukapitalisatsioon on $ 15.60M $ 122.35K 24 tunnise kauplemismahuga. TOKEN ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 156.00M.

TokenFi (TOKEN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TokenFi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002585-1.63%
30 päeva$ -0.00308-16.49%
60 päeva$ +0.0017+12.23%
90 päeva$ -0.0062-28.45%
TokenFi Hinnamuutus täna

Täna registreeris TOKEN muutuse $ -0.0002585 (-1.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TokenFi 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00308 (-16.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TokenFi 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TOKEN $ +0.0017 (+12.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TokenFi 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0062 (-28.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TokenFi (TOKEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TokenFi hinnaajaloo lehte.

Mis on TokenFi (TOKEN)

TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

TokenFi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TokenFi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TOKEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TokenFi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TokenFi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TokenFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on TokenFi (TOKEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TokenFi (TOKEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TokenFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TokenFi hinna ennustust kohe!

TokenFi (TOKEN) tokenoomika

TokenFi (TOKEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOKEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TokenFi (TOKEN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TokenFi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TokenFi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TOKEN kohalike valuutade suhtes

1 TokenFi(TOKEN)/VND
TokenFi ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TokenFi võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse TokenFi ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TokenFi kohta

Kui palju on TokenFi (TOKEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas TOKEN hind USD on 0.0156 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TOKEN/USD hind?
Praegune hind TOKEN/USD on $ 0.0156. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TokenFi turukapitalisatsioon?
TOKEN turukapitalisatsioon on $ 15.60M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TOKEN ringlev varu?
TOKEN ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOKEN (ATH) hind?
TOKEN saavutab ATH hinna summas 0.24479169509887172 USD.
Mis oli kõigi aegade TOKEN madalaim (ATL) hind?
TOKEN nägi ATL hinda summas 0.000048638485014782 USD.
Milline on TOKEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TOKEN kauplemismaht on $ 122.35K USD.
Kas TOKEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
TOKEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOKEN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:11:46 (UTC+8)

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

