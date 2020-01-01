myDid (SYL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi myDid (SYL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

myDid (SYL) teave The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management. Ametlik veebisait: https://mydid.com/ Valge raamat: https://www.xsl-labs.io/whitepaper/white_paper_en.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x7e52a123ed6db6ac872a875552935fbbd2544c86 Ostke SYL kohe!

myDid (SYL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage myDid (SYL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.56M Koguvaru: $ 9.82B Ringlev varu: $ 7.73B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00168 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000911684627821 Praegune hind: $ 0.0002019 Lisateave myDid (SYL) hinna kohta

myDid (SYL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud myDid (SYL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SYL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SYL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SYL tokeni tokenoomikat, avastage SYL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SYL Kas olete huvitatud myDid (SYL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SYL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SYL MEXC-ist osta!

myDid (SYL) hinna ajalugu SYL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SYL hinna ajalugu kohe!

SYL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SYL võiks suunduda? Meie SYL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SYL tokeni hinna ennustust kohe!

