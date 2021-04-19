SYL

The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management.

NimiSYL

KohtNo.1950

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu7,728,437,006.830085

Maksimaalne varu10,000,000,000

Koguvaru9,819,130,576

Ringluse määr0.7728%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.01341343,2021-04-19

Madalaim hind0.0000911684627821,2025-04-20

Avalik plokiahelBSC

TutvustusThe myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
SYL/USDT
myDid
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (SYL)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
SYL/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (SYL)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...