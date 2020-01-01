Rocket Pool (RPL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rocket Pool (RPL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rocket Pool (RPL) teave Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0. Ametlik veebisait: https://www.rocketpool.net/ Valge raamat: https://docs.rocketpool.net Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f Ostke RPL kohe!

Rocket Pool (RPL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rocket Pool (RPL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 155.43M $ 155.43M $ 155.43M Koguvaru: $ 21.63M $ 21.63M $ 21.63M Ringlev varu: $ 21.63M $ 21.63M $ 21.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 155.43M $ 155.43M $ 155.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 65.19 $ 65.19 $ 65.19 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 Praegune hind: $ 7.187 $ 7.187 $ 7.187 Lisateave Rocket Pool (RPL) hinna kohta

Rocket Pool (RPL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rocket Pool (RPL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RPL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RPL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RPL tokeni tokenoomikat, avastage RPL tokeni reaalajas hinda!

Rocket Pool (RPL) hinna ajalugu RPL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RPL hinna ajalugu kohe!

RPL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RPL võiks suunduda? Meie RPL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RPL tokeni hinna ennustust kohe!

