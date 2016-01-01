Sweat Economy (SWEAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sweat Economy (SWEAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sweat Economy (SWEAT) teave Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries. Ametlik veebisait: https://swe.at Valge raamat: https://whitepaper.swe.at Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia Ostke SWEAT kohe!

Sweat Economy (SWEAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sweat Economy (SWEAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.31M $ 15.31M $ 15.31M Koguvaru: $ 20.88B $ 20.88B $ 20.88B Ringlev varu: $ 7.21B $ 7.21B $ 7.21B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 46.42M $ 46.42M $ 46.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.113806 $ 0.113806 $ 0.113806 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002111320137430952 $ 0.002111320137430952 $ 0.002111320137430952 Praegune hind: $ 0.002123 $ 0.002123 $ 0.002123 Lisateave Sweat Economy (SWEAT) hinna kohta

Sweat Economy (SWEAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sweat Economy (SWEAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWEAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWEAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWEAT tokeni tokenoomikat, avastage SWEAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SWEAT Kas olete huvitatud Sweat Economy (SWEAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SWEAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SWEAT MEXC-ist osta!

Sweat Economy (SWEAT) hinna ajalugu SWEAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SWEAT hinna ajalugu kohe!

SWEAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SWEAT võiks suunduda? Meie SWEAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SWEAT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!