Sweat Economy logo

Sweat Economy hind(SWEAT)

1 SWEAT/USD reaalajas hind:

$0.002432
$0.002432$0.002432
-1.09%1D
USD
Sweat Economy (SWEAT) reaalajas hinnagraafik
Sweat Economy (SWEAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024
24 h madal
$ 0.002478
$ 0.002478$ 0.002478
24 h kõrge

$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024

$ 0.002478
$ 0.002478$ 0.002478

$ 0.09348826436965357
$ 0.09348826436965357$ 0.09348826436965357

$ 0.002144569563764642
$ 0.002144569563764642$ 0.002144569563764642

-0.25%

-1.09%

+2.22%

+2.22%

Sweat Economy (SWEAT) reaalajas hind on $ 0.002432. Viimase 24 tunni jooksul SWEAT kaubeldud madalaim $ 0.0024 ja kõrgeim $ 0.002478 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWEATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09348826436965357 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002144569563764642.

Lüliajalise tootluse osas on SWEAT muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -1.09% 24 tunni vältel +2.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sweat Economy (SWEAT) – turuteave

No.941

$ 17.52M
$ 17.52M$ 17.52M

$ 83.67K
$ 83.67K$ 83.67K

$ 53.18M
$ 53.18M$ 53.18M

7.21B
7.21B 7.21B

21,867,346,500.41
21,867,346,500.41 21,867,346,500.41

20,883,512,433.8
20,883,512,433.8 20,883,512,433.8

32.95%

ETH

Sweat Economy praegune turukapitalisatsioon on $ 17.52M $ 83.67K 24 tunnise kauplemismahuga. SWEAT ringlev varu on 7.21B, mille koguvaru on 20883512433.8. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 53.18M.

Sweat Economy (SWEAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sweat Economy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000268-1.09%
30 päeva$ +0.000024+0.99%
60 päeva$ -0.000052-2.10%
90 päeva$ -0.002009-45.24%
Sweat Economy Hinnamuutus täna

Täna registreeris SWEAT muutuse $ -0.0000268 (-1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sweat Economy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000024 (+0.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sweat Economy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SWEAT $ -0.000052 (-2.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sweat Economy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002009 (-45.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sweat Economy (SWEAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sweat Economy hinnaajaloo lehte.

Mis on Sweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Sweat Economy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sweat Economy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SWEAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sweat Economy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sweat Economy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sweat Economy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sweat Economy (SWEAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sweat Economy (SWEAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sweat Economy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sweat Economy hinna ennustust kohe!

Sweat Economy (SWEAT) tokenoomika

Sweat Economy (SWEAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWEAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sweat Economy (SWEAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sweat Economy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sweat Economy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SWEAT kohalike valuutade suhtes

1 Sweat Economy(SWEAT)/VND
63.99808
1 Sweat Economy(SWEAT)/AUD
A$0.00369664
1 Sweat Economy(SWEAT)/GBP
0.00177536
1 Sweat Economy(SWEAT)/EUR
0.0020672
1 Sweat Economy(SWEAT)/USD
$0.002432
1 Sweat Economy(SWEAT)/MYR
RM0.01023872
1 Sweat Economy(SWEAT)/TRY
0.09920128
1 Sweat Economy(SWEAT)/JPY
¥0.357504
1 Sweat Economy(SWEAT)/ARS
ARS$3.15432832
1 Sweat Economy(SWEAT)/RUB
0.19385472
1 Sweat Economy(SWEAT)/INR
0.21282432
1 Sweat Economy(SWEAT)/IDR
Rp39.22580096
1 Sweat Economy(SWEAT)/KRW
3.37775616
1 Sweat Economy(SWEAT)/PHP
0.1375296
1 Sweat Economy(SWEAT)/EGP
￡E.0.11736832
1 Sweat Economy(SWEAT)/BRL
R$0.0131328
1 Sweat Economy(SWEAT)/CAD
C$0.00335616
1 Sweat Economy(SWEAT)/BDT
0.29534208
1 Sweat Economy(SWEAT)/NGN
3.73005568
1 Sweat Economy(SWEAT)/UAH
0.10022272
1 Sweat Economy(SWEAT)/VES
Bs0.32832
1 Sweat Economy(SWEAT)/CLP
$2.344448
1 Sweat Economy(SWEAT)/PKR
Rs0.68893696
1 Sweat Economy(SWEAT)/KZT
1.31670912
1 Sweat Economy(SWEAT)/THB
฿0.07877248
1 Sweat Economy(SWEAT)/TWD
NT$0.07303296
1 Sweat Economy(SWEAT)/AED
د.إ0.00892544
1 Sweat Economy(SWEAT)/CHF
Fr0.0019456
1 Sweat Economy(SWEAT)/HKD
HK$0.01901824
1 Sweat Economy(SWEAT)/AMD
֏0.92965632
1 Sweat Economy(SWEAT)/MAD
.د.م0.02186368
1 Sweat Economy(SWEAT)/MXN
$0.04589184
1 Sweat Economy(SWEAT)/PLN
0.00885248
1 Sweat Economy(SWEAT)/RON
лв0.01050624
1 Sweat Economy(SWEAT)/SEK
kr0.0232256
1 Sweat Economy(SWEAT)/BGN
лв0.00406144
1 Sweat Economy(SWEAT)/HUF
Ft0.8210432
1 Sweat Economy(SWEAT)/CZK
0.0508288
1 Sweat Economy(SWEAT)/KWD
د.ك0.00074176
1 Sweat Economy(SWEAT)/ILS
0.00819584
1 Sweat Economy(SWEAT)/NOK
kr0.02478208
1 Sweat Economy(SWEAT)/NZD
$0.00408576

Sweat Economy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sweat Economy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Sweat Economy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sweat Economy kohta

Kui palju on Sweat Economy (SWEAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWEAT hind USD on 0.002432 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWEAT/USD hind?
Praegune hind SWEAT/USD on $ 0.002432. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sweat Economy turukapitalisatsioon?
SWEAT turukapitalisatsioon on $ 17.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWEAT ringlev varu?
SWEAT ringlev varu on 7.21B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWEAT (ATH) hind?
SWEAT saavutab ATH hinna summas 0.09348826436965357 USD.
Mis oli kõigi aegade SWEAT madalaim (ATL) hind?
SWEAT nägi ATL hinda summas 0.002144569563764642 USD.
Milline on SWEAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWEAT kauplemismaht on $ 83.67K USD.
Kas SWEAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWEAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWEAT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

