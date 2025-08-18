Mis on Sweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Sweat Economy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Sweat Economy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sweat Economy (SWEAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sweat Economy (SWEAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sweat Economy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Sweat Economy (SWEAT) tokenoomika

Sweat Economy (SWEAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWEAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sweat Economy (SWEAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sweat Economy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sweat Economy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SWEAT kohalike valuutade suhtes

Sweat Economy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sweat Economy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sweat Economy kohta Kui palju on Sweat Economy (SWEAT) tänapäeval väärt? Reaalajas SWEAT hind USD on 0.002432 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SWEAT/USD hind? $ 0.002432 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SWEAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sweat Economy turukapitalisatsioon? SWEAT turukapitalisatsioon on $ 17.52M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SWEAT ringlev varu? SWEAT ringlev varu on 7.21B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWEAT (ATH) hind? SWEAT saavutab ATH hinna summas 0.09348826436965357 USD . Mis oli kõigi aegade SWEAT madalaim (ATL) hind? SWEAT nägi ATL hinda summas 0.002144569563764642 USD . Milline on SWEAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SWEAT kauplemismaht on $ 83.67K USD . Kas SWEAT sel aastal kõrgemale ka suundub? SWEAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWEAT hinna ennustust

