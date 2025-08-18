Sweat Economy (SWEAT) reaalajas hind on $ 0.002432. Viimase 24 tunni jooksul SWEAT kaubeldud madalaim $ 0.0024 ja kõrgeim $ 0.002478 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWEATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09348826436965357 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002144569563764642.
Lüliajalise tootluse osas on SWEAT muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -1.09% 24 tunni vältel +2.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sweat Economy (SWEAT) – turuteave
No.941
$ 17.52M
$ 17.52M$ 17.52M
$ 83.67K
$ 83.67K$ 83.67K
$ 53.18M
$ 53.18M$ 53.18M
7.21B
7.21B 7.21B
21,867,346,500.41
21,867,346,500.41 21,867,346,500.41
20,883,512,433.8
20,883,512,433.8 20,883,512,433.8
32.95%
ETH
Sweat Economy praegune turukapitalisatsioon on $ 17.52M$ 83.67K 24 tunnise kauplemismahuga. SWEAT ringlev varu on 7.21B, mille koguvaru on 20883512433.8. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 53.18M.
Sweat Economy (SWEAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sweat Economy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000268
-1.09%
30 päeva
$ +0.000024
+0.99%
60 päeva
$ -0.000052
-2.10%
90 päeva
$ -0.002009
-45.24%
Sweat Economy Hinnamuutus täna
Täna registreeris SWEAT muutuse $ -0.0000268 (-1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sweat Economy 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000024 (+0.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sweat Economy 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SWEAT $ -0.000052 (-2.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sweat Economy 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002009 (-45.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sweat Economy (SWEAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity.
Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.
Sweat Economy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sweat Economy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SWEAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Sweat Economy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sweat Economy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Sweat Economy hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sweat Economy (SWEAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sweat Economy (SWEAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sweat Economy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sweat Economy (SWEAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWEAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Sweat Economy (SWEAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Sweat Economy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sweat Economy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.