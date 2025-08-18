Rohkem infot SUPRA

Supra logo

Supra hind(SUPRA)

1 SUPRA/USD reaalajas hind:

Supra (SUPRA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:09:17 (UTC+8)

Supra (SUPRA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

Supra (SUPRA) reaalajas hind on $ 0.004697. Viimase 24 tunni jooksul SUPRA kaubeldud madalaim $ 0.004432 ja kõrgeim $ 0.004932 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUPRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07345197583389378 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001910422229242526.

Lüliajalise tootluse osas on SUPRA muutunud -2.05% viimase tunni jooksul, -1.69% 24 tunni vältel +2.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Supra (SUPRA) – turuteave

Supra praegune turukapitalisatsioon on $ 76.38M $ 507.39K 24 tunnise kauplemismahuga. SUPRA ringlev varu on 16.26B, mille koguvaru on 80197567855.47047. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 469.70M.

Supra (SUPRA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Supra tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00008074-1.69%
30 päeva$ +0.000053+1.14%
60 päeva$ +0.001333+39.62%
90 päeva$ -0.000135-2.80%
Supra Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUPRA muutuse $ -0.00008074 (-1.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Supra 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000053 (+1.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Supra 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUPRA $ +0.001333 (+39.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Supra 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000135 (-2.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Supra (SUPRA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Supra hinnaajaloo lehte.

Mis on Supra (SUPRA)

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

Supra on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Supra investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SUPRA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Supra kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Supra ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Supra hinna ennustus (USD)

Kui palju on Supra (SUPRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Supra (SUPRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Supra nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Supra hinna ennustust kohe!

Supra (SUPRA) tokenoomika

Supra (SUPRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUPRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Supra (SUPRA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Supra osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Supra osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUPRA kohalike valuutade suhtes

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

