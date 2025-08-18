Supra (SUPRA) reaalajas hind on $ 0.004697. Viimase 24 tunni jooksul SUPRA kaubeldud madalaim $ 0.004432 ja kõrgeim $ 0.004932 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUPRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07345197583389378 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001910422229242526.
Lüliajalise tootluse osas on SUPRA muutunud -2.05% viimase tunni jooksul, -1.69% 24 tunni vältel +2.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Supra (SUPRA) – turuteave
Supra praegune turukapitalisatsioon on $ 76.38M$ 507.39K 24 tunnise kauplemismahuga. SUPRA ringlev varu on 16.26B, mille koguvaru on 80197567855.47047. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 469.70M.
Supra (SUPRA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Supra tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00008074
-1.69%
30 päeva
$ +0.000053
+1.14%
60 päeva
$ +0.001333
+39.62%
90 päeva
$ -0.000135
-2.80%
Supra Hinnamuutus täna
Täna registreeris SUPRA muutuse $ -0.00008074 (-1.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Supra 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000053 (+1.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Supra 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUPRA $ +0.001333 (+39.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Supra 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000135 (-2.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Supra (SUPRA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.
Supra on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Supra investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SUPRA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Supra kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Supra ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Supra hinna ennustus (USD)
Kui palju on Supra (SUPRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Supra (SUPRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Supra nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Supra (SUPRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUPRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Supra (SUPRA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Supra osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Supra osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
