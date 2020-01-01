Supra (SUPRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Supra (SUPRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Supra (SUPRA) teave Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps. Ametlik veebisait: https://supra.com/ Valge raamat: https://supra.com/research/#whitepapers Plokiahela Explorer: https://suprascan.io/ Ostke SUPRA kohe!

Supra (SUPRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Supra (SUPRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 77.78M Koguvaru: $ 80.21B Ringlev varu: $ 17.91B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 434.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.079999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001910422229242526 Praegune hind: $ 0.004342

Supra (SUPRA) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas SUPRA tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview SUPRA ($SUPRA) is the native token of the Supra MultiVM Layer 1 ecosystem. Its tokenomics are designed to prioritize long-term growth, community engagement, and sustainable ecosystem incentives. The token supply, allocation, usage, and unlocking mechanisms are structured to support Supra’s vision of a robust, decentralized infrastructure. Issuance Mechanism Maximum Supply: The maximum supply of SUPRA tokens was increased from 10 billion to 100 billion tokens in preparation for the Token Generation Event (TGE). This change was made to ensure greater accessibility and growth potential for the community.

The maximum supply of SUPRA tokens was increased from 10 billion to 100 billion tokens in preparation for the Token Generation Event (TGE). This change was made to ensure greater accessibility and growth potential for the community. Token Generation Event (TGE): The initial distribution and unlocking of tokens occur at the TGE, with a significant portion of the supply locked and released gradually over time. Allocation Mechanism The SUPRA token allocation is designed to support community, ecosystem, development, and long-term project sustainability. While a detailed allocation table is not available in the retrieved data, the following categories are emphasized: Allocation Category Description / Notes Community Major focus, with airdrops and incentives for active participants. Ecosystem Supports dApp development, integrations, and ecosystem growth. Team No team tokens are unlocked at TGE; gradual vesting planned. Development Funds ongoing protocol and infrastructure development. Treasury Ensures long-term sustainability and strategic initiatives. Investors/Advisors Locked and released according to vesting schedules. Usage and Incentive Mechanism Utility: SUPRA is used for transaction fees, staking, governance, and as an incentive for validators and ecosystem participants.

SUPRA is used for transaction fees, staking, governance, and as an incentive for validators and ecosystem participants. Ecosystem Incentives: Community members can earn SUPRA through participation in airdrops, ambassador programs (e.g., Supra Spartans), and ecosystem bounties.

Community members can earn SUPRA through participation in airdrops, ambassador programs (e.g., Supra Spartans), and ecosystem bounties. dApp Integration: SUPRA is used within dApps built on Supra’s MultiVM Layer 1, including for oracle services and decentralized finance (DeFi) applications. Locking Mechanism Team and Investor Tokens: No team tokens are unlocked at TGE. Both team and investor allocations are subject to strict locking and vesting schedules to align long-term incentives.

No team tokens are unlocked at TGE. Both team and investor allocations are subject to strict locking and vesting schedules to align long-term incentives. Gradual Unlocking: The majority of the token supply is locked at launch and released gradually over several years to prevent sudden supply shocks and promote ecosystem stability. Unlocking Time Vesting Schedule: SUPRA employs a multi-year vesting schedule. Team and investor tokens are released gradually, with no immediate unlock at TGE.

SUPRA employs a multi-year vesting schedule. Team and investor tokens are released gradually, with no immediate unlock at TGE. Community and Ecosystem Unlocks: Airdrops and ecosystem incentives are distributed over time, with mechanisms in place to reward ongoing participation and contribution.

Airdrops and ecosystem incentives are distributed over time, with mechanisms in place to reward ongoing participation and contribution. Long-Term Focus: The unlocking process is designed to extend over several years, ensuring that the circulating supply grows in a controlled and predictable manner. Summary Table Mechanism Details Issuance Max supply: 100B SUPRA; TGE initiates distribution Allocation Community, Ecosystem, Team (locked), Development, Treasury, Investors Usage/Incentives Transaction fees, staking, governance, airdrops, ecosystem rewards Locking Team/investor tokens locked at TGE; gradual vesting Unlocking Multi-year schedule; no team unlock at TGE; community/eco unlocks ongoing Additional Notes Supra’s tokenomics are designed to avoid short-term speculation and encourage long-term participation.

The project emphasizes transparency, with regular updates and community engagement regarding token supply and distribution. For the most up-to-date and detailed breakdown, including any future changes to allocation or vesting, refer to official Supra announcements and documentation.

Supra (SUPRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Supra (SUPRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUPRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUPRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

