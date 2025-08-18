Sugar Boy (SUGAR) reaalajas hind on $ 0.000453. Viimase 24 tunni jooksul SUGAR kaubeldud madalaim $ 0.00045 ja kõrgeim $ 0.000455 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUGARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.025404159231290562 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000451563746894553.
Lüliajalise tootluse osas on SUGAR muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, +0.44% 24 tunni vältel -2.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sugar Boy (SUGAR) – turuteave
No.2442
$ 442.30K
$ 442.30K
$ 96.60K
$ 96.60K
$ 453.00K
$ 453.00K
976.38M
976.38M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
97.63%
TRX
Sugar Boy praegune turukapitalisatsioon on $ 442.30K$ 96.60K 24 tunnise kauplemismahuga. SUGAR ringlev varu on 976.38M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 453.00K.
Sugar Boy (SUGAR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sugar Boy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000199
+0.44%
30 päeva
$ -0.000042
-8.49%
60 päeva
$ -0.000076
-14.37%
90 päeva
$ -0.00011
-19.54%
Sugar Boy Hinnamuutus täna
Täna registreeris SUGAR muutuse $ +0.00000199 (+0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sugar Boy 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000042 (-8.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sugar Boy 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUGAR $ -0.000076 (-14.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sugar Boy 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00011 (-19.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sugar Boy (SUGAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR.
Sugar Boy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sugar Boy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SUGAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Sugar Boy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sugar Boy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Sugar Boy hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sugar Boy (SUGAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sugar Boy (SUGAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sugar Boy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sugar Boy (SUGAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUGAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Sugar Boy (SUGAR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Sugar Boy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sugar Boy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.