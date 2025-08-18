Rohkem infot SUGAR

Sugar Boy hind(SUGAR)

$0.000454
$0.000454
+0.44%1D
Sugar Boy (SUGAR) reaalajas hinnagraafik
Sugar Boy (SUGAR) hinna teave (USD)

$ 0.00045
$ 0.00045
$ 0.000455
$ 0.000455
$ 0.00045
$ 0.00045

$ 0.000455
$ 0.000455

$ 0.025404159231290562
$ 0.025404159231290562

$ 0.000451563746894553
$ 0.000451563746894553

Sugar Boy (SUGAR) reaalajas hind on $ 0.000453. Viimase 24 tunni jooksul SUGAR kaubeldud madalaim $ 0.00045 ja kõrgeim $ 0.000455 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUGARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.025404159231290562 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000451563746894553.

Lüliajalise tootluse osas on SUGAR muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, +0.44% 24 tunni vältel -2.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sugar Boy (SUGAR) – turuteave

$ 442.30K
$ 442.30K

$ 96.60K
$ 96.60K

$ 453.00K
$ 453.00K

976.38M
976.38M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

Sugar Boy praegune turukapitalisatsioon on $ 442.30K $ 96.60K 24 tunnise kauplemismahuga. SUGAR ringlev varu on 976.38M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 453.00K.

Sugar Boy (SUGAR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sugar Boy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000199+0.44%
30 päeva$ -0.000042-8.49%
60 päeva$ -0.000076-14.37%
90 päeva$ -0.00011-19.54%
Sugar Boy Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUGAR muutuse $ +0.00000199 (+0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sugar Boy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000042 (-8.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sugar Boy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUGAR $ -0.000076 (-14.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sugar Boy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00011 (-19.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sugar Boy (SUGAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sugar Boy hinnaajaloo lehte.

Mis on Sugar Boy (SUGAR)

Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR.

Sugar Boy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sugar Boy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SUGAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sugar Boy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sugar Boy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sugar Boy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sugar Boy (SUGAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sugar Boy (SUGAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sugar Boy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sugar Boy hinna ennustust kohe!

Sugar Boy (SUGAR) tokenoomika

Sugar Boy (SUGAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUGAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sugar Boy (SUGAR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sugar Boy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sugar Boy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUGAR kohalike valuutade suhtes

1 Sugar Boy(SUGAR)/VND
11.920695
1 Sugar Boy(SUGAR)/AUD
A$0.00069309
1 Sugar Boy(SUGAR)/GBP
0.00033069
1 Sugar Boy(SUGAR)/EUR
0.00038505
1 Sugar Boy(SUGAR)/USD
$0.000453
1 Sugar Boy(SUGAR)/MYR
RM0.00190713
1 Sugar Boy(SUGAR)/TRY
0.01850505
1 Sugar Boy(SUGAR)/JPY
¥0.066591
1 Sugar Boy(SUGAR)/ARS
ARS$0.58678449
1 Sugar Boy(SUGAR)/RUB
0.03608598
1 Sugar Boy(SUGAR)/INR
0.03964203
1 Sugar Boy(SUGAR)/IDR
Rp7.30645059
1 Sugar Boy(SUGAR)/KRW
0.62916264
1 Sugar Boy(SUGAR)/PHP
0.02572134
1 Sugar Boy(SUGAR)/EGP
￡E.0.02183913
1 Sugar Boy(SUGAR)/BRL
R$0.0024462
1 Sugar Boy(SUGAR)/CAD
C$0.00062514
1 Sugar Boy(SUGAR)/BDT
0.05495343
1 Sugar Boy(SUGAR)/NGN
0.69371967
1 Sugar Boy(SUGAR)/UAH
0.01866813
1 Sugar Boy(SUGAR)/VES
Bs0.061155
1 Sugar Boy(SUGAR)/CLP
$0.435786
1 Sugar Boy(SUGAR)/PKR
Rs0.12821712
1 Sugar Boy(SUGAR)/KZT
0.24499599
1 Sugar Boy(SUGAR)/THB
฿0.01465455
1 Sugar Boy(SUGAR)/TWD
NT$0.01360359
1 Sugar Boy(SUGAR)/AED
د.إ0.00166251
1 Sugar Boy(SUGAR)/CHF
Fr0.0003624
1 Sugar Boy(SUGAR)/HKD
HK$0.00354246
1 Sugar Boy(SUGAR)/AMD
֏0.1732272
1 Sugar Boy(SUGAR)/MAD
.د.م0.00407247
1 Sugar Boy(SUGAR)/MXN
$0.00847563
1 Sugar Boy(SUGAR)/PLN
0.00164439
1 Sugar Boy(SUGAR)/RON
лв0.00195696
1 Sugar Boy(SUGAR)/SEK
kr0.00432162
1 Sugar Boy(SUGAR)/BGN
лв0.00075651
1 Sugar Boy(SUGAR)/HUF
Ft0.15288297
1 Sugar Boy(SUGAR)/CZK
0.0094677
1 Sugar Boy(SUGAR)/KWD
د.ك0.000137712
1 Sugar Boy(SUGAR)/ILS
0.00152661
1 Sugar Boy(SUGAR)/NOK
kr0.00460248
1 Sugar Boy(SUGAR)/NZD
$0.00076104

Sugar Boy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sugar Boy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Sugar Boy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sugar Boy kohta

Kui palju on Sugar Boy (SUGAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUGAR hind USD on 0.000453 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUGAR/USD hind?
Praegune hind SUGAR/USD on $ 0.000453. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sugar Boy turukapitalisatsioon?
SUGAR turukapitalisatsioon on $ 442.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUGAR ringlev varu?
SUGAR ringlev varu on 976.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUGAR (ATH) hind?
SUGAR saavutab ATH hinna summas 0.025404159231290562 USD.
Mis oli kõigi aegade SUGAR madalaim (ATL) hind?
SUGAR nägi ATL hinda summas 0.000451563746894553 USD.
Milline on SUGAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUGAR kauplemismaht on $ 96.60K USD.
Kas SUGAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUGAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUGAR hinna ennustust.
Sugar Boy (SUGAR) Olulised valdkonna uudised

08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 SUGAR = 0.000453 USD

SUGARUSDT
$0.000454
$0.000454
