Sugar Boy (SUGAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sugar Boy (SUGAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sugar Boy (SUGAR) teave Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR. Ametlik veebisait: https://dexscreener.com/tron/TW6KyaVEe7DGcL8dkd8yV88C2jAoyt3Ubk Plokiahela Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TQKQRxEDH2vhtxGB4obGeHwu7AqGDryU3C Ostke SUGAR kohe!

Sugar Boy (SUGAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sugar Boy (SUGAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 440.35K $ 440.35K $ 440.35K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 976.38M $ 976.38M $ 976.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 451.00K $ 451.00K $ 451.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02724 $ 0.02724 $ 0.02724 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000451019845656895 $ 0.000451019845656895 $ 0.000451019845656895 Praegune hind: $ 0.000451 $ 0.000451 $ 0.000451 Lisateave Sugar Boy (SUGAR) hinna kohta

Sugar Boy (SUGAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sugar Boy (SUGAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUGAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUGAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUGAR tokeni tokenoomikat, avastage SUGAR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SUGAR Kas olete huvitatud Sugar Boy (SUGAR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SUGAR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SUGAR MEXC-ist osta!

Sugar Boy (SUGAR) hinna ajalugu SUGAR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SUGAR hinna ajalugu kohe!

SUGAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUGAR võiks suunduda? Meie SUGAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUGAR tokeni hinna ennustust kohe!

