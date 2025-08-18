Mis on Stacks (STX)

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

Stacks on saadaval MEXC-s



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida STX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Stacks kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stacks ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Stacks hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stacks (STX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stacks (STX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stacks nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stacks hinna ennustust kohe!

Stacks (STX) tokenoomika

Stacks (STX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Stacks (STX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Stacks osta?

STX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Stacks ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Stacks võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stacks kohta Kui palju on Stacks (STX) tänapäeval väärt? Reaalajas STX hind USD on 0.721 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STX/USD hind? $ 0.721 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Stacks turukapitalisatsioon? STX turukapitalisatsioon on $ 1.29B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STX ringlev varu? STX ringlev varu on 1.79B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STX (ATH) hind? STX saavutab ATH hinna summas 3.840638956084225 USD . Mis oli kõigi aegade STX madalaim (ATL) hind? STX nägi ATL hinda summas 0.0450080485668 USD . Milline on STX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STX kauplemismaht on $ 1.34M USD . Kas STX sel aastal kõrgemale ka suundub? STX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STX hinna ennustust

Värsked uudised

