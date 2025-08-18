Rohkem infot STX

STX Hinnainfo

STX Valge raamat

STX Ametlik veebisait

STX Tokenoomika

STX Hinnaprognoos

STX Ajalugu

STX – ostujuhend

STX-usaldusraha valuutakonverter

STX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Stacks logo

Stacks hind(STX)

1 STX/USD reaalajas hind:

$0.721
$0.721$0.721
-1.90%1D
USD
Stacks (STX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:08:11 (UTC+8)

Stacks (STX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.711
$ 0.711$ 0.711
24 h madal
$ 0.739
$ 0.739$ 0.739
24 h kõrge

$ 0.711
$ 0.711$ 0.711

$ 0.739
$ 0.739$ 0.739

$ 3.840638956084225
$ 3.840638956084225$ 3.840638956084225

$ 0.0450080485668
$ 0.0450080485668$ 0.0450080485668

-0.97%

-1.90%

-4.89%

-4.89%

Stacks (STX) reaalajas hind on $ 0.721. Viimase 24 tunni jooksul STX kaubeldud madalaim $ 0.711 ja kõrgeim $ 0.739 näitab aktiivset turu volatiivsust. STXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.840638956084225 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0450080485668.

Lüliajalise tootluse osas on STX muutunud -0.97% viimase tunni jooksul, -1.90% 24 tunni vältel -4.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stacks (STX) – turuteave

No.70

$ 1.29B
$ 1.29B$ 1.29B

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 1.31B
$ 1.31B$ 1.31B

1.79B
1.79B 1.79B

1,818,000,000
1,818,000,000 1,818,000,000

1,792,282,963.85801
1,792,282,963.85801 1,792,282,963.85801

98.58%

0.03%

STACKS

Stacks praegune turukapitalisatsioon on $ 1.29B $ 1.34M 24 tunnise kauplemismahuga. STX ringlev varu on 1.79B, mille koguvaru on 1792282963.85801. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.31B.

Stacks (STX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Stacks tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01396-1.90%
30 päeva$ -0.112-13.45%
60 päeva$ +0.119+19.76%
90 päeva$ -0.129-15.18%
Stacks Hinnamuutus täna

Täna registreeris STX muutuse $ -0.01396 (-1.90%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Stacks 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.112 (-13.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Stacks 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STX $ +0.119 (+19.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Stacks 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.129 (-15.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Stacks (STX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Stacks hinnaajaloo lehte.

Mis on Stacks (STX)

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

Stacks on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stacks investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Stacks kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stacks ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Stacks hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stacks (STX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stacks (STX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stacks nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stacks hinna ennustust kohe!

Stacks (STX) tokenoomika

Stacks (STX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Stacks (STX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Stacks osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stacks osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STX kohalike valuutade suhtes

1 Stacks(STX)/VND
18,973.115
1 Stacks(STX)/AUD
A$1.09592
1 Stacks(STX)/GBP
0.52633
1 Stacks(STX)/EUR
0.61285
1 Stacks(STX)/USD
$0.721
1 Stacks(STX)/MYR
RM3.03541
1 Stacks(STX)/TRY
29.40959
1 Stacks(STX)/JPY
¥105.987
1 Stacks(STX)/ARS
ARS$935.14421
1 Stacks(STX)/RUB
57.47091
1 Stacks(STX)/INR
63.09471
1 Stacks(STX)/IDR
Rp11,629.03063
1 Stacks(STX)/KRW
1,001.38248
1 Stacks(STX)/PHP
40.77255
1 Stacks(STX)/EGP
￡E.34.79546
1 Stacks(STX)/BRL
R$3.8934
1 Stacks(STX)/CAD
C$0.99498
1 Stacks(STX)/BDT
87.55824
1 Stacks(STX)/NGN
1,105.82654
1 Stacks(STX)/UAH
29.71241
1 Stacks(STX)/VES
Bs97.335
1 Stacks(STX)/CLP
$695.044
1 Stacks(STX)/PKR
Rs204.24488
1 Stacks(STX)/KZT
390.35661
1 Stacks(STX)/THB
฿23.35319
1 Stacks(STX)/TWD
NT$21.65163
1 Stacks(STX)/AED
د.إ2.64607
1 Stacks(STX)/CHF
Fr0.5768
1 Stacks(STX)/HKD
HK$5.63822
1 Stacks(STX)/AMD
֏275.60946
1 Stacks(STX)/MAD
.د.م6.48179
1 Stacks(STX)/MXN
$13.60527
1 Stacks(STX)/PLN
2.62444
1 Stacks(STX)/RON
лв3.11472
1 Stacks(STX)/SEK
kr6.88555
1 Stacks(STX)/BGN
лв1.20407
1 Stacks(STX)/HUF
Ft243.4096
1 Stacks(STX)/CZK
15.0689
1 Stacks(STX)/KWD
د.ك0.219905
1 Stacks(STX)/ILS
2.42977
1 Stacks(STX)/NOK
kr7.34699
1 Stacks(STX)/NZD
$1.21128

Stacks ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Stacks võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Stacks ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stacks kohta

Kui palju on Stacks (STX) tänapäeval väärt?
Reaalajas STX hind USD on 0.721 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STX/USD hind?
Praegune hind STX/USD on $ 0.721. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stacks turukapitalisatsioon?
STX turukapitalisatsioon on $ 1.29B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STX ringlev varu?
STX ringlev varu on 1.79B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STX (ATH) hind?
STX saavutab ATH hinna summas 3.840638956084225 USD.
Mis oli kõigi aegade STX madalaim (ATL) hind?
STX nägi ATL hinda summas 0.0450080485668 USD.
Milline on STX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STX kauplemismaht on $ 1.34M USD.
Kas STX sel aastal kõrgemale ka suundub?
STX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:08:11 (UTC+8)

Stacks (STX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

STX/USD kalkulaator

Summa

STX
STX
USD
USD

1 STX = 0.721 USD

Kauplemine: STX

STXUSDT
$0.721
$0.721$0.721
-2.03%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu