Stacks (STX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stacks (STX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stacks (STX) teave Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain. Ametlik veebisait: https://stacks.co Valge raamat: https://stacks-network.github.io/stacks/stacks.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.stacks.co Ostke STX kohe!

Stacks (STX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stacks (STX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B Koguvaru: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B Ringlev varu: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.8414 $ 3.8414 $ 3.8414 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0450080485668 $ 0.0450080485668 $ 0.0450080485668 Praegune hind: $ 0.656 $ 0.656 $ 0.656 Lisateave Stacks (STX) hinna kohta

Stacks (STX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stacks (STX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STX tokeni tokenoomikat, avastage STX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust STX Kas olete huvitatud Stacks (STX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid STX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas STX MEXC-ist osta!

Stacks (STX) hinna ajalugu STX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STX hinna ajalugu kohe!

STX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STX võiks suunduda? Meie STX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!