Storm Trade (STORM) teave Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities. Ametlik veebisait: https://storm.tg/ Valge raamat: https://docs.storm.tg/ Plokiahela Explorer: https://tonviewer.com/EQBsosmcZrD6FHijA7qWGLw5wo_aH8UN435hi935jJ_STORM Ostke STORM kohe!

Storm Trade (STORM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Storm Trade (STORM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 258.23M $ 258.23M $ 258.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.23M $ 13.23M $ 13.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05753 $ 0.05753 $ 0.05753 Kõigi aegade madalaim: $ 0.012536254962051229 $ 0.012536254962051229 $ 0.012536254962051229 Praegune hind: $ 0.01323 $ 0.01323 $ 0.01323 Lisateave Storm Trade (STORM) hinna kohta

Storm Trade (STORM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Storm Trade (STORM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STORM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STORM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STORM tokeni tokenoomikat, avastage STORM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust STORM Kas olete huvitatud Storm Trade (STORM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid STORM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas STORM MEXC-ist osta!

Storm Trade (STORM) hinna ajalugu STORM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STORM hinna ajalugu kohe!

STORM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STORM võiks suunduda? Meie STORM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STORM tokeni hinna ennustust kohe!

