Storm Trade logo

Storm Trade hind(STORM)

1 STORM/USD reaalajas hind:

$0.01425
$0.01425$0.01425
+0.99%1D
USD
Storm Trade (STORM) reaalajas hinnagraafik
Storm Trade (STORM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01393
$ 0.01393$ 0.01393
24 h madal
$ 0.01437
$ 0.01437$ 0.01437
24 h kõrge

$ 0.01393
$ 0.01393$ 0.01393

$ 0.01437
$ 0.01437$ 0.01437

$ 0.04709112881488389
$ 0.04709112881488389$ 0.04709112881488389

$ 0.012536254962051229
$ 0.012536254962051229$ 0.012536254962051229

-0.22%

+0.99%

+2.29%

+2.29%

Storm Trade (STORM) reaalajas hind on $ 0.01425. Viimase 24 tunni jooksul STORM kaubeldud madalaim $ 0.01393 ja kõrgeim $ 0.01437 näitab aktiivset turu volatiivsust. STORMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04709112881488389 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012536254962051229.

Lüliajalise tootluse osas on STORM muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, +0.99% 24 tunni vältel +2.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Storm Trade (STORM) – turuteave

No.1574

$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M

$ 61.61K
$ 61.61K$ 61.61K

$ 14.25M
$ 14.25M$ 14.25M

258.23M
258.23M 258.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.82%

TONCOIN

Storm Trade praegune turukapitalisatsioon on $ 3.68M $ 61.61K 24 tunnise kauplemismahuga. STORM ringlev varu on 258.23M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.25M.

Storm Trade (STORM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Storm Trade tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001397+0.99%
30 päeva$ -0.00045-3.07%
60 päeva$ -0.00253-15.08%
90 päeva$ -0.00397-21.79%
Storm Trade Hinnamuutus täna

Täna registreeris STORM muutuse $ +0.0001397 (+0.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Storm Trade 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00045 (-3.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Storm Trade 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STORM $ -0.00253 (-15.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Storm Trade 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00397 (-21.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Storm Trade (STORM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Storm Trade hinnaajaloo lehte.

Mis on Storm Trade (STORM)

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

Storm Trade on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Storm Trade investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STORM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Storm Trade kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Storm Trade ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Storm Trade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Storm Trade (STORM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Storm Trade (STORM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Storm Trade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Storm Trade hinna ennustust kohe!

Storm Trade (STORM) tokenoomika

Storm Trade (STORM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STORM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Storm Trade (STORM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Storm Trade osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Storm Trade osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STORM kohalike valuutade suhtes

1 Storm Trade(STORM)/VND
374.98875
1 Storm Trade(STORM)/AUD
A$0.02166
1 Storm Trade(STORM)/GBP
0.0104025
1 Storm Trade(STORM)/EUR
0.0121125
1 Storm Trade(STORM)/USD
$0.01425
1 Storm Trade(STORM)/MYR
RM0.0599925
1 Storm Trade(STORM)/TRY
0.5812575
1 Storm Trade(STORM)/JPY
¥2.09475
1 Storm Trade(STORM)/ARS
ARS$18.4823925
1 Storm Trade(STORM)/RUB
1.1358675
1 Storm Trade(STORM)/INR
1.2470175
1 Storm Trade(STORM)/IDR
Rp229.8386775
1 Storm Trade(STORM)/KRW
19.79154
1 Storm Trade(STORM)/PHP
0.8058375
1 Storm Trade(STORM)/EGP
￡E.0.687705
1 Storm Trade(STORM)/BRL
R$0.07695
1 Storm Trade(STORM)/CAD
C$0.019665
1 Storm Trade(STORM)/BDT
1.73052
1 Storm Trade(STORM)/NGN
21.855795
1 Storm Trade(STORM)/UAH
0.5872425
1 Storm Trade(STORM)/VES
Bs1.92375
1 Storm Trade(STORM)/CLP
$13.737
1 Storm Trade(STORM)/PKR
Rs4.03674
1 Storm Trade(STORM)/KZT
7.7150925
1 Storm Trade(STORM)/THB
฿0.4615575
1 Storm Trade(STORM)/TWD
NT$0.4279275
1 Storm Trade(STORM)/AED
د.إ0.0522975
1 Storm Trade(STORM)/CHF
Fr0.0114
1 Storm Trade(STORM)/HKD
HK$0.111435
1 Storm Trade(STORM)/AMD
֏5.447205
1 Storm Trade(STORM)/MAD
.د.م0.1281075
1 Storm Trade(STORM)/MXN
$0.2688975
1 Storm Trade(STORM)/PLN
0.05187
1 Storm Trade(STORM)/RON
лв0.06156
1 Storm Trade(STORM)/SEK
kr0.1360875
1 Storm Trade(STORM)/BGN
лв0.0237975
1 Storm Trade(STORM)/HUF
Ft4.8108
1 Storm Trade(STORM)/CZK
0.297825
1 Storm Trade(STORM)/KWD
د.ك0.00434625
1 Storm Trade(STORM)/ILS
0.0480225
1 Storm Trade(STORM)/NOK
kr0.1452075
1 Storm Trade(STORM)/NZD
$0.02394

Storm Trade ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Storm Trade võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Storm Trade ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Storm Trade kohta

Kui palju on Storm Trade (STORM) tänapäeval väärt?
Reaalajas STORM hind USD on 0.01425 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STORM/USD hind?
Praegune hind STORM/USD on $ 0.01425. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Storm Trade turukapitalisatsioon?
STORM turukapitalisatsioon on $ 3.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STORM ringlev varu?
STORM ringlev varu on 258.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STORM (ATH) hind?
STORM saavutab ATH hinna summas 0.04709112881488389 USD.
Mis oli kõigi aegade STORM madalaim (ATL) hind?
STORM nägi ATL hinda summas 0.012536254962051229 USD.
Milline on STORM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STORM kauplemismaht on $ 61.61K USD.
Kas STORM sel aastal kõrgemale ka suundub?
STORM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STORM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:07:43 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

