Storm Trade (STORM) reaalajas hind on $ 0.01425. Viimase 24 tunni jooksul STORM kaubeldud madalaim $ 0.01393 ja kõrgeim $ 0.01437 näitab aktiivset turu volatiivsust. STORMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04709112881488389 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012536254962051229.
Lüliajalise tootluse osas on STORM muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, +0.99% 24 tunni vältel +2.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Storm Trade (STORM) – turuteave
No.1574
$ 3.68M
$ 3.68M
$ 61.61K
$ 61.61K
$ 14.25M
$ 14.25M
258.23M
258.23M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
25.82%
TONCOIN
Storm Trade praegune turukapitalisatsioon on $ 3.68M$ 61.61K 24 tunnise kauplemismahuga. STORM ringlev varu on 258.23M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.25M.
Storm Trade (STORM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Storm Trade tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001397
+0.99%
30 päeva
$ -0.00045
-3.07%
60 päeva
$ -0.00253
-15.08%
90 päeva
$ -0.00397
-21.79%
Storm Trade Hinnamuutus täna
Täna registreeris STORM muutuse $ +0.0001397 (+0.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Storm Trade 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00045 (-3.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Storm Trade 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STORM $ -0.00253 (-15.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Storm Trade 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00397 (-21.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Storm Trade (STORM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.
Storm Trade on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Storm Trade investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STORM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Storm Trade kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Storm Trade ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Storm Trade hinna ennustus (USD)
Kui palju on Storm Trade (STORM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Storm Trade (STORM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Storm Trade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Storm Trade (STORM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STORM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Storm Trade (STORM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Storm Trade osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Storm Trade osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.