Subsquid hind(SQD)

1 SQD/USD reaalajas hind:

$0.13018
$0.13018$0.13018
-2.68%1D
USD
Subsquid (SQD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:16:26 (UTC+8)

Subsquid (SQD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.12807
$ 0.12807$ 0.12807
24 h madal
$ 0.13397
$ 0.13397$ 0.13397
24 h kõrge

$ 0.12807
$ 0.12807$ 0.12807

$ 0.13397
$ 0.13397$ 0.13397

$ 0.28647939149743795
$ 0.28647939149743795$ 0.28647939149743795

$ 0.022870639298236413
$ 0.022870639298236413$ 0.022870639298236413

-0.13%

-2.68%

-17.57%

-17.57%

Subsquid (SQD) reaalajas hind on $ 0.13026. Viimase 24 tunni jooksul SQD kaubeldud madalaim $ 0.12807 ja kõrgeim $ 0.13397 näitab aktiivset turu volatiivsust. SQDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.28647939149743795 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022870639298236413.

Lüliajalise tootluse osas on SQD muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -2.68% 24 tunni vältel -17.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Subsquid (SQD) – turuteave

No.396

$ 94.94M
$ 94.94M$ 94.94M

$ 102.06K
$ 102.06K$ 102.06K

$ 174.16M
$ 174.16M$ 174.16M

728.85M
728.85M 728.85M

1,337,000,000
1,337,000,000 1,337,000,000

1,336,997,653.5180118
1,336,997,653.5180118 1,336,997,653.5180118

54.51%

ARB

Subsquid praegune turukapitalisatsioon on $ 94.94M $ 102.06K 24 tunnise kauplemismahuga. SQD ringlev varu on 728.85M, mille koguvaru on 1336997653.5180118. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 174.16M.

Subsquid (SQD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Subsquid tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0035849-2.68%
30 päeva$ -0.00649-4.75%
60 päeva$ -0.07079-35.22%
90 päeva$ -0.12334-48.64%
Subsquid Hinnamuutus täna

Täna registreeris SQD muutuse $ -0.0035849 (-2.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Subsquid 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00649 (-4.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Subsquid 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SQD $ -0.07079 (-35.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Subsquid 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.12334 (-48.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Subsquid (SQD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Subsquid hinnaajaloo lehte.

Mis on Subsquid (SQD)

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

Subsquid on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Subsquid investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SQD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Subsquid kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Subsquid ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Subsquid hinna ennustus (USD)

Kui palju on Subsquid (SQD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Subsquid (SQD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Subsquid nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Subsquid hinna ennustust kohe!

Subsquid (SQD) tokenoomika

Subsquid (SQD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SQD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Subsquid (SQD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Subsquid osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Subsquid osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SQD kohalike valuutade suhtes

Subsquid ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Subsquid võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Subsquid ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Subsquid kohta

Kui palju on Subsquid (SQD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SQD hind USD on 0.13026 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SQD/USD hind?
Praegune hind SQD/USD on $ 0.13026. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Subsquid turukapitalisatsioon?
SQD turukapitalisatsioon on $ 94.94M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SQD ringlev varu?
SQD ringlev varu on 728.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SQD (ATH) hind?
SQD saavutab ATH hinna summas 0.28647939149743795 USD.
Mis oli kõigi aegade SQD madalaim (ATL) hind?
SQD nägi ATL hinda summas 0.022870639298236413 USD.
Milline on SQD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SQD kauplemismaht on $ 102.06K USD.
Kas SQD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SQD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SQD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:16:26 (UTC+8)

