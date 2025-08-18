Subsquid (SQD) reaalajas hind on $ 0.13026. Viimase 24 tunni jooksul SQD kaubeldud madalaim $ 0.12807 ja kõrgeim $ 0.13397 näitab aktiivset turu volatiivsust. SQDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.28647939149743795 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022870639298236413.
Lüliajalise tootluse osas on SQD muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -2.68% 24 tunni vältel -17.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Subsquid (SQD) – turuteave
Subsquid praegune turukapitalisatsioon on $ 94.94M$ 102.06K 24 tunnise kauplemismahuga. SQD ringlev varu on 728.85M, mille koguvaru on 1336997653.5180118. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 174.16M.
Subsquid (SQD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Subsquid tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0035849
-2.68%
30 päeva
$ -0.00649
-4.75%
60 päeva
$ -0.07079
-35.22%
90 päeva
$ -0.12334
-48.64%
Subsquid Hinnamuutus täna
Täna registreeris SQD muutuse $ -0.0035849 (-2.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Subsquid 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00649 (-4.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Subsquid 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SQD $ -0.07079 (-35.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Subsquid 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.12334 (-48.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.
Subsquid on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Subsquid investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SQD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Subsquid kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Subsquid ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Subsquid hinna ennustus (USD)
Kui palju on Subsquid (SQD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Subsquid (SQD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Subsquid nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Subsquid (SQD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SQD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Subsquid (SQD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Subsquid osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Subsquid osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
