Subsquid (SQD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Subsquid (SQD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Subsquid (SQD) teave Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences. Ametlik veebisait: https://www.sqd.ai Valge raamat: https://docs.sqd.dev/subsquid-network/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x1337420dED5ADb9980CFc35f8f2B054ea86f8aB1

Subsquid (SQD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Subsquid (SQD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 88.93M $ 88.93M $ 88.93M Koguvaru: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Ringlev varu: $ 729.19M $ 729.19M $ 729.19M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 163.06M $ 163.06M $ 163.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.693 $ 0.693 $ 0.693 Kõigi aegade madalaim: $ 0.022870639298236413 $ 0.022870639298236413 $ 0.022870639298236413 Praegune hind: $ 0.12196 $ 0.12196 $ 0.12196 Lisateave Subsquid (SQD) hinna kohta

Subsquid (SQD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Subsquid (SQD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SQD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SQD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SQD tokeni tokenoomikat, avastage SQD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SQD Kas olete huvitatud Subsquid (SQD) lisamisest oma portfooliosse?

Subsquid (SQD) hinna ajalugu SQD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SQD hinna ajalugu kohe!

SQD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SQD võiks suunduda? Meie SQD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SQD tokeni hinna ennustust kohe!

