Sonic SVM (SONIC) reaalajas hind on $ 0.21215. Viimase 24 tunni jooksul SONIC kaubeldud madalaim $ 0.20736 ja kõrgeim $ 0.21294 näitab aktiivset turu volatiivsust. SONICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2521740208546337 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.155250981859847.
Lüliajalise tootluse osas on SONIC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.44% 24 tunni vältel -4.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sonic SVM (SONIC) – turuteave
No.3368
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 133.83K
$ 133.83K$ 133.83K
$ 509.16M
$ 509.16M$ 509.16M
0.00
0.00 0.00
2,400,000,000
2,400,000,000 2,400,000,000
SOL
Sonic SVM praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 133.83K 24 tunnise kauplemismahuga. SONIC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Sonic SVM (SONIC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sonic SVM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0009294
+0.44%
30 päeva
$ -0.02149
-9.20%
60 päeva
$ +0.00785
+3.84%
90 päeva
$ -0.1061
-33.34%
Sonic SVM Hinnamuutus täna
Täna registreeris SONIC muutuse $ +0.0009294 (+0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sonic SVM 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02149 (-9.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sonic SVM 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SONIC $ +0.00785 (+3.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sonic SVM 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1061 (-33.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sonic SVM (SONIC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.
Sonic SVM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sonic SVM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SONIC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Sonic SVM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sonic SVM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Sonic SVM hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sonic SVM (SONIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sonic SVM (SONIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sonic SVM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sonic SVM (SONIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SONIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Sonic SVM (SONIC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Sonic SVM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sonic SVM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.